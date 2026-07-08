AI浪潮席捲全球 為何微軟、亞馬遜與甲骨文等科技巨頭卻掀起「繁榮式裁員」？

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-08 09:30

全球科技業正面臨一場弔詭的「繁榮式裁員」。即便營收與獲利屢創新高，各大廠仍持續推進人員優化，市場普遍將矛頭指向生成式 AI 對白領工作的加速替代。

(圖:shutterstock)

根據人力顧問機構 Challenger, Gray & Christmas(CG&C) 統計，今年 5 月全球科技業裁員規模已攀抵近年高點。

‌



Layoffs.fyi 數據庫顯示，科技企業今年來披露的累計裁員人數已達到 12 萬人左右，實際數字恐更高。

這波裁員浪潮中，微軟近期裁員並非孤例。Meta 早在 5 月便揮刀裁撤約 8000 人 (佔員工總數 10%)，思科亦削減約 4000 人 (佔 5%)，規模均超越微軟。

其他巨頭動態同樣頻繁。甲骨文在 6 月 22 日為止的會計年度累計裁員 2.1 萬人，直言「AI 落地推動減員」且趨勢將延續。

IBM 在去年第四季至今年 4 月於美國裁撤 Red Hat 等部門工程師約 3000 至 9000 人，戴爾員工總數較去年同期減少逾萬人，降幅約 10%，CRM 大廠 Salesforce 先後兩波裁員共計逾 5000 人。

亞馬遜更堪稱「裁員王」，去年 10 月裁撤辦公室職員 1.4 萬人，今年 1 月底再砍 1.6 萬人，三個月內辦公室崗位驟減 9%。

面對質疑，管理層已不再迴避 AI 的角色。亞馬遜執行長 Andy Jassy 坦言，隨著 AI 智能體 (Agents) 落地，將持續降低對人力的依賴。