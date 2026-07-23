鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-24 07:00

《Yahoo Finance》報導，美股「科技七巨頭」周四 (23 日) 遭遇 2025 年 4 月關稅引發市場拋售以來，最慘烈的單日跌勢。

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Alphabet 與特斯拉在公布第二季財報後領跌，股價分別重挫 7% 及 14%。光是特斯拉市值就蒸發約 2,000 億美元。

儘管 Alphabet 公布強勁的營收成長，雲端服務積壓訂單也大幅增加，但 AI 基礎設施資本支出攀升仍令投資人感到不安，進而拋售股票。

Evercore ISI 資深經理 Mark Mahaney 表示，「現在正處於一個大規模投資周期…… 相較於那些花錢投資的公司，人們更願意投資那些正在接收這些投資資金的公司股票。」

Alphabet 提高資本支出，也凸顯 AI 基礎設施投資熱潮中，「賣鏟子」(picks and shovels) 的業者將如何從這波鉅額支出中受惠。

電動車製造商特斯拉也計劃大舉投資 AI，並進一步將發展重心轉向自動駕駛 Robotaxi 及機器人，但距離實現這些目標仍有一段路要走。