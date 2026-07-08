蘋果緊追輝達 有望重奪美國市值王寶座
鉅亨網編譯陳又嘉
《MarketWatch》報導，在蟬聯美國市值最高企業超過一年後，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 如今正面臨失去該頭銜的風險。
根據道瓊市場數據，目前蘋果 (AAPL-US) 市值僅落後輝達約 2,000 億美元。兩家公司市值差距持續縮小，反映出輝達在華爾街的光環逐漸減弱。另一方面，儘管市場對蘋果 AI 策略及零組件成本壓力仍有疑慮，但蘋果股價表現相對穩健。
Glenmede 投資策略副總裁 Mike Reynolds 表示，2026 年市場的重要主題之一，就是投資人開始尋找輝達之外的 AI 投資標的。「當一家公司成為全球市值最大的股票時，自然會成為市場挑戰的目標，各界都試圖削弱它的競爭優勢，而我們現在看到的正是這種情況。」
Reynolds 認為，未來 AI 硬體將朝向更多元、客製化的方向發展，以滿足不同應用需求。包括 Alphabet(GOOG-US) 及亞馬遜 (AMZN-US) 等科技巨頭，都正積極開發自家 AI 晶片。蘋果本周一也宣布延長與博通 (Broadcom)(AVGO-US) 合作，共同開發客製化矽晶元件。
事實上，2025 年 8 月 4 日，輝達市值曾一度領先蘋果 1.37 兆美元，創下 2025 年 5 月 2 日蘋果失去「美國市值王」地位以來，兩家公司最大市值差距。
如今輝達估值已明顯回落。根據道瓊市場數據，輝達目前本益比僅約未來兩年預估獲利的 15.63 倍，接近歷史低點。2026 年間，該股本益比曾數度跌破 15.5 倍，如此估值壓縮情況，自 2013 年以來相當罕見。
輝達於 2025 年 6 月 25 日超越微軟 (MSFT-US) 後，開始一路維持並持續穩坐美國市值最高企業寶座。
蘋果市值目前約 4.56 兆美元，輝達約 4.78 兆美元，Alphabet(GOOGL-US) 則約 4.43 兆美元。至於微軟市值已降至 3 兆美元以下，反映市場對其 AI 策略定位，以及龐大 AI 投資能否帶來報酬仍存疑慮。
另一方面，蘋果在 AI 投資方面比大型雲端服務業者保守許多，選擇透過與 Google Gemini 合作，將部分 AI 功能交由外部夥伴提供。
Reynolds 表示，蘋果股價今年相對強勢，凸顯 AI 投資已出現「供給端與需求端的反向關係」。投資人開始更加重視那些將 AI 技術整合至既有產品、提升使用者體驗的企業，而不只是提供 AI 基礎設施的公司。
截至目前，在科技七巨頭中，Alphabet 今年股價上漲 18%、蘋果上漲 15%，表現優於其他成員，也是唯二今年漲幅超越標普 500 指數的七巨頭個股。
輝達今年雖仍維持正報酬，但漲幅僅 6%，低於同期標普 500 指數約 9% 的表現。
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