SpaceX正式納入那斯達克100指數 低流通籌碼恐放大科技股指波動率

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-07 17:00

SpaceX 將在美國時間周二 (7 日) 開盤前正式納入那斯達克 100 指數，成為繼輝達、特斯拉後又一重磅成分股。

(圖:shutterstock)

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SpaceX 上月 12 日透過直接上市登陸資本市場，那斯達克為其開闢「快速通道」放寬准入規則，但標普道瓊指數公司拒絕修訂上市時間與獲利要求，意味 SpaceX 至少一年內無法納入標普 500 指數。

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 出具最新研報指出，新股上市初期波動劇烈，SpaceX 加入將讓本已高位的那斯達克 100 隱含波動率進一步放大。根據 CBOE 數據，VXN 今年來飆升約 43%，同期 VIX 僅上漲 8%。

Renaissance Capital 策略主管 Avery Marquez 表示，新上市公司缺乏長期交易歷史與穩定獲利紀錄，市場情緒惡化時更為脆弱。

目前，SpaceX 市值逾 2 兆美元，但公開流通股占比僅約 5%，低流通籌碼使集中買賣極易引發劇烈震盪。

納入那斯達克 100 指數後，追蹤那斯達克 100 的巨型 ETF—景順 QQQ 將被動配置 SpaceX 股票，此前 SpaceX 已被納入羅素 1000 指數，權重約 0.1%。