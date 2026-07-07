鉅亨網編譯段智恆 2026-07-07 22:00

美國大型銀行第二季財報即將登場，在 SpaceX(SPCX-US)近 860 億美元 IPO 掀起市場熱潮帶動下，分析師預期，華爾街銀行受惠於股票交易、投資銀行業務及企業併購 (M&A) 顧問收入同步成長，第二季整體獲利表現可望優於去年同期。

根據 LSEG 資料，摩根大通 (JPM-US)、美國銀行(BAC-US)、花旗(C-US)、富國銀行(WFC-US) 及高盛 (GS-US) 將於 7 月 14 日美股盤前公布第二季財報，摩根士丹利 (MS-US) 則於 7 月 15 日接棒公布。

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SpaceX 上市點燃交易熱潮 投行與股票業務同步受惠

分析師指出，今年第二季市場波動雖較第一季降溫，但受地緣政治局勢、人工智慧 (AI) 發展及大型 IPO 推動，交易業務依舊維持強勁動能。其中，SpaceX 規模近 860 億美元的 IPO 成為本季最大亮點，也為承銷銀行及股票交易部門帶來可觀收入。

金融市場研究機構 Coalition Greenwich 預估，全球大型銀行第二季市場業務收入可望年增至少 15%，其中股票交易將是最主要的成長引擎。Morningstar 分析師鄧洛普 (Sean Dunlop) 指出，高盛與摩根士丹利因深度參與 SpaceX 上市案，股票業務表現有望優於同業。市場估計，此次 IPO 為承銷銀行帶來約 5 億美元手續費收入。

除 SpaceX 外，AI 晶片設計商 Cerebras 約 64 億美元 IPO，以及 Alphabet 約 850 億美元股票發行，也進一步推升第二季投資銀行收入。Dealogic 統計，今年上半年全球投資銀行收入達 614 億美元，年增 24%，創近年最佳表現，其中摩根大通續居全球投資銀行收入龍頭，高盛則穩居全球併購顧問排名第一。

放款與淨利息收益成焦點 市場關注下半年展望

除了資本市場業務外，銀行核心放款業務同樣受到市場關注。分析師表示，美國聯準會 (Fed) 數據顯示，第二季商業與工業貸款持續成長，有助帶動整體放款擴張，同時淨利息收益率 (Net Interest Margin，NIM) 也可望改善，進一步支撐銀行獲利。

Jefferies 分析師指出，雖然市場仍受到地緣政治及波動影響，但不少銀行反映，企業客戶已逐漸將目前環境視為「新常態」，持續推動投資與融資計畫。

各大銀行對第二季展望也普遍樂觀：

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 預估，投資銀行手續費收入將成長至少 10%；美國銀行預期市場業務收入增幅有望超越原先 15% 的目標；花旗則預估交易收入將呈現高個位數至低雙位數成長，投資銀行收入則可望增加約中段十位數百分比；富國銀行預估淨利息收入將進一步改善；高盛表示，今年迄今已參與逾 1 兆美元的全球併購案，創下半年歷史新高；摩根士丹利執行長則認為，目前資本市場環境依然相當活躍。