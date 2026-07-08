劍指英特爾、超微！輝達Vera CPU獲得Perplexity採用 積極搶進AI代理市場
鉅亨網編譯陳韋廷
AI 新創公司 Perplexity 周二 (7 日) 宣布，打算採用輝達新一代 Vera CPU，這是輝達首款從零打造、專為 AI 代理 (AI Agent) 設計的通用處理器，被視為輝達正式進軍長期由英特爾與超微壟斷的 CPU 市場的關鍵一步。輝達此前估 Vera CPU 在本財年末的銷售額可望達到 200 億美元。
不同於傳統 CPU 源自筆電與伺服器時代架構，Vera 是針對 AI 代理「持續運算、不間斷執行任務」的特性量身打造。
Perplexity 負責企業與基礎設施的副總裁 Nate Kupp 指出，Vera 執行 AI 代理編碼任務的速度較傳統 CPU 快約 1.5 倍，與其核心架構高度契合，輝達官方數據更顯示 Vera 核心速度提升 1.8 倍，能在相同時間窗口內完成高達 85% 的評估任務，提供更豐富的強化學習反饋，有效縮短模型訓練時間。
輝達在最新部落格文章中強調，傳統 CPU 執行速度慢會導致強化學習評估效率低下、服務單一用戶時間拉長，甚至因 KV 快取遭新請求刷新而增加算力浪費。
Vera 透過優化架構，將服務指標從純粹吞吐量轉向「嚴格可預測的延遲」，在穩定延遲前提下縮短單用戶服務時間，同時壓縮 CPU 端等待時間，減少 KV 快取被驅逐的壓力，保留更多運算數據，降低重新計算成本。
值得注意的是，輝達此舉正值 OpenAI 等頂尖 AI 實驗室開始自行設計 AI 晶片之際，迫使輝達必須擴大硬體產品線以鞏固市場地位。
除 Perplexity 外，輝達透露 OpenAI、Anthropic 與甲骨文也打算採用 Vera CPU。
分析師認為，隨著 AI 代理從實驗室走向大規模商業部署，專用 CPU 的需求將快速攀升，輝達若能憑藉 Vera 在效能與能耗上建立優勢，有望在資料中心 CPU 市場撕開一道口，改寫英特爾與超微的雙雄格局。
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