劍指英特爾、超微！輝達Vera CPU獲得Perplexity採用 積極搶進AI代理市場

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-08 12:00

AI 新創公司 Perplexity 周二 (7 日) 宣布，打算採用輝達新一代 Vera CPU，這是輝達首款從零打造、專為 AI 代理 (AI Agent) 設計的通用處理器，被視為輝達正式進軍長期由英特爾與超微壟斷的 CPU 市場的關鍵一步。輝達此前估 Vera CPU 在本財年末的銷售額可望達到 200 億美元。

不同於傳統 CPU 源自筆電與伺服器時代架構，Vera 是針對 AI 代理「持續運算、不間斷執行任務」的特性量身打造。

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Perplexity 負責企業與基礎設施的副總裁 Nate Kupp 指出，Vera 執行 AI 代理編碼任務的速度較傳統 CPU 快約 1.5 倍，與其核心架構高度契合，輝達官方數據更顯示 Vera 核心速度提升 1.8 倍，能在相同時間窗口內完成高達 85% 的評估任務，提供更豐富的強化學習反饋，有效縮短模型訓練時間。

輝達在最新部落格文章中強調，傳統 CPU 執行速度慢會導致強化學習評估效率低下、服務單一用戶時間拉長，甚至因 KV 快取遭新請求刷新而增加算力浪費。

Vera 透過優化架構，將服務指標從純粹吞吐量轉向「嚴格可預測的延遲」，在穩定延遲前提下縮短單用戶服務時間，同時壓縮 CPU 端等待時間，減少 KV 快取被驅逐的壓力，保留更多運算數據，降低重新計算成本。

值得注意的是，輝達此舉正值 OpenAI 等頂尖 AI 實驗室開始自行設計 AI 晶片之際，迫使輝達必須擴大硬體產品線以鞏固市場地位。

除 Perplexity 外，輝達透露 OpenAI、Anthropic 與甲骨文也打算採用 Vera CPU。