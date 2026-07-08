鉅亨網新聞中心 2026-07-08 08:20

美國生成式 AI 聊天機器人市場競爭持續升溫。行動應用分析機構 Apptopia 最新報告顯示，馬斯克旗下 SpaceXAI 的 Grok App 在美國市占率持續流失，6 月降至 8.7%，較 5 月的 10.6% 進一步下滑，Meta Platforms(META-US) 旗下 Meta AI 則超車升上第四名，反映生成式 AI 市場競爭格局持續變化。

Apptopia 數據指出，自今年 4 月以來，Grok App 在美國每日平均活躍用戶數 (DAU) 已下降 28%，顯示產品雖仍保有核心用戶，但一般用戶流失速度加快。

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Apptopia 行動數據分析師 Adam Blacker 表示，越來越多 Grok 用戶同時使用 Anthropic 旗下 Claude 及 OpenAI 的 ChatGPT，顯示跨平台使用情況增加。

不過，他也指出，Grok 仍擁有相當高比例的重度使用者。在主要生成式 AI 聊天機器人中，Grok 有 57% 的用戶屬於「高頻使用者」(High-Frequency Users)，比例僅次於另一款產品，而且隨著每日活躍用戶下降，重度使用者占比反而持續提高，意味著離開平台的主要是一般或偶爾使用的用戶，而非忠誠使用者。

報告也顯示，美國 AI 聊天機器人市場正逐漸形成「單一平台化」趨勢。2026 年第二季，高達 86% 的用戶主要依賴單一聊天機器人，相較前兩季明顯提高，顯示多數消費者在體驗不同產品後，開始固定使用特定 AI 服務。

Blacker 分析指出，目前大型語言模型 (LLM) 之間的能力差距已逐漸縮小，一旦某家公司推出新功能或提升模型性能，競爭對手通常很快就會跟進，因此一般消費者並不需要針對不同用途，同時使用多款 AI 聊天機器人。

根據 Apptopia 統計，今年 6 月美國 AI 聊天機器人市占率仍由 OpenAI 的 ChatGPT 穩居第一，其後依序為 Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google Gemini、Anthropic 的 Claude、Meta AI 及 Grok。

排名第六至第八名則分別為微軟 (MSFT-US)Copilot、Perplexity 以及 DeepSeek，三者市占率皆維持個位數水準，與前五名仍存在一定差距。

市場人士指出，隨著 AI 產品功能日趨成熟，競爭焦點正逐漸由模型能力轉向生態系整合、使用體驗及付費服務。Meta 近期積極將 Meta AI 整合至 Facebook、Instagram、WhatsApp 及 Messenger 等社群平台，有助擴大使用者基礎；OpenAI 則持續強化 ChatGPT 功能與企業服務，鞏固市場領導地位；Google 則依靠 Gemini 深度整合搜尋與 Android 生態系，持續擴張市場版圖。