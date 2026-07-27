鉅亨網編譯許家華 2026-07-28 06:24

美國宣布暫停對伊朗的空襲行動，市場對外交談判前景轉趨樂觀，國際油價周一大幅下跌，收在逾一周來最低水準。不過，由於荷姆茲海峽與紅海航運仍受到地緣政治衝突影響，市場人士警告，實際原油供應依舊緊張，油價短期仍可能維持劇烈波動。

布蘭特原油 10 月期貨下跌 8.42 美元，跌幅 8.7%，收報每桶 88.36 美元，創 7 月 17 日以來最低收盤價；美國西德州中質原油 (WTI)9 月期貨下跌 6.70 美元，跌幅 7.5%，收報每桶 82.61 美元，創 7 月 16 日以來最低。

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此前，受中東衝突升溫影響，布蘭特原油上周一度突破每桶 100 美元大關。由於荷姆茲海峽原油運輸受阻，也連帶影響全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯經由曼德海峽 (Bab el-Mandeb) 向亞洲出口原油，推升市場對供應中斷的憂慮。

美國駐聯合國大使 Mike Waltz 接受《Fox News Sunday》等美國媒體訪問時表示，美國總統川普決定暫停對伊朗的軍事打擊，以爭取更多外交談判時間。

川普周一也表示，美國正與伊朗進行「良好談判」，認為雙方「很有機會達成某種協議」，但同時警告，若外交努力失敗，美方仍將採取「強而有力的軍事行動」。

儘管市場對談判抱持期待，但中東局勢依然緊張。周一盤中，沙烏地阿拉伯防空系統攔截並擊落自伊拉克發射的無人機；葉門胡塞武裝則宣稱，已攻擊沙國東部與紅海重要石油出口港延布 (Yanbu) 之間的敏感原油供應及運輸設施。

能源顧問公司 PVM 分析師 John Evans 表示，市場始終希望中東局勢能出現利多消息，但目前仍看不到真正改善的跡象。

他指出，暫停軍事打擊雖然看似正向發展，但並不代表原油很快就能恢復正常運輸。他認為，若油價未來持續下跌，更可能是高油價開始抑制需求，而非建立在「缺乏保障的短暫停火」基礎上。

市場分析師表示，目前美伊之間並未簽署正式停火或和平協議，因此任何外交進展都可能快速逆轉，油市仍將高度敏感地反映最新消息。

StoneX 能源市場策略主管 Alex Hodes 指出，雖然美伊短暫停火，但中東實體原油運輸依然受限。6 月中旬短暫停火後，航運量始終未能恢復正常，迫使沙烏地阿拉伯更多紅海原油改道蘇伊士運河，不僅增加運輸時間，也提高物流成本。

根據航運數據公司 Kpler 統計，剛過去的周末，每天僅有不到 10 艘油輪通過荷姆茲海峽，遠低於正常水準。

SEB Research 市場分析師 Ole Hvalbye 表示，目前通行量僅約戰前的 15%，而戰前正常運輸規模約為每日 2,000 萬桶原油、凝析油及石油產品。他強調，政治上的暫時降溫，並不會立即增加任何一桶原油的實際供應。

另一方面，葉門胡塞武裝周日襲擊沙烏地阿拉伯紅海沿岸石油設施後，曼德海峽船舶通行量也同步下降，雖然仍有第三艘中國超級油輪成功通過該航道。

此外，全球十大產油國之一哈薩克也受到供應干擾。產業消息人士表示，由於俄羅斯黑海主要原油出口終端遭無人機攻擊後關閉，哈薩克每日原油產量一度減少超過一半。不過，哈薩克能源部隨後表示，裏海管線聯盟 (Caspian Pipeline Consortium) 位於黑海的出口終端已恢復原油裝載作業，有助於部分供應逐步恢復。