半導體族群恐迎調整！大摩：資金輪動轉向超大規模雲端服務商等漲勢落後類股
鉅亨網編譯陳韋廷
由美股首席策略師 Michael Wilson 領銜的摩根士丹利 (下稱大摩) 研究團隊周一 (6 日) 發布最新研報指出，今年大漲的美國半導體族群上漲動能正在減弱，資金已開始向漲勢落後的超大型雲端服務供應商及其他類股輪動，建議投資者留意估值分化難以持續的風險。
大摩指出，亞馬遜 AWS、微軟 Azure、Meta 等超大規模雲端廠商憑藉 AI 核心業務與相對落後漲幅，當前具備較佳投資吸引力，反觀費半指數較上月高點已回檔約 14%，即使上月走漲 11%，但較去年仍上漲 123%，同期瑞銀 (UBS) 超大規模雲廠商指數下跌 2%。
大摩分析，Fed 升息預期降溫與油價回落進一步促使資金撤離半導體。儘管 G 谷歌、亞馬遜等已投入數百億美元於 AI 基礎設施，實質收益訊號尚未明確，短期企業或審慎控管設備預算。
Wilson 告訴《彭博電視台》說：「雲端服務商族群將企穩，半導體面臨整理，估值分化難持續。」
即便美光上調營收預期，半導體股仍未見反彈，市場正等待輝達 8 月財報對 AI 晶片需求給出最新指引。
與此同時，Wilson 則將非必需消費品、運輸及生技醫藥族群列為資金輪動後潛在受益族群，並維持標普 500 今年底目標價 8000 點的預測。
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