半導體族群恐迎調整！大摩：資金輪動轉向超大規模雲端服務商等漲勢落後類股

由美股首席策略師 Michael Wilson 領銜的摩根士丹利 (下稱大摩) 研究團隊周一 (6 日) 發布最新研報指出，今年大漲的美國半導體族群上漲動能正在減弱，資金已開始向漲勢落後的超大型雲端服務供應商及其他類股輪動，建議投資者留意估值分化難以持續的風險。