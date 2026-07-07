美股

半導體族群恐迎調整！大摩：資金輪動轉向超大規模雲端服務商等漲勢落後類股

鉅亨網編譯陳韋廷

由美股首席策略師 Michael Wilson 領銜的摩根士丹利 (下稱大摩) 研究團隊周一 (6 日) 發布最新研報指出，今年大漲的美國半導體族群上漲動能正在減弱，資金已開始向漲勢落後的超大型雲端服務供應商及其他類股輪動，建議投資者留意估值分化難以持續的風險。

cover image of news article
(圖:shutterstock)

大摩指出，亞馬遜 AWS、微軟 Azure、Meta 等超大規模雲端廠商憑藉 AI 核心業務與相對落後漲幅，當前具備較佳投資吸引力，反觀費半指數較上月高點已回檔約 14%，即使上月走漲 11%，但較去年仍上漲 123%，同期瑞銀 (UBS) 超大規模雲廠商指數下跌 2%。


大摩分析，Fed 升息預期降溫與油價回落進一步促使資金撤離半導體。儘管 G 谷歌、亞馬遜等已投入數百億美元於 AI 基礎設施，實質收益訊號尚未明確，短期企業或審慎控管設備預算。

Wilson 告訴《彭博電視台》說：「雲端服務商族群將企穩，半導體面臨整理，估值分化難持續。」

即便美光上調營收預期，半導體股仍未見反彈，市場正等待輝達 8 月財報對 AI 晶片需求給出最新指引。

與此同時，Wilson 則將非必需消費品、運輸及生技醫藥族群列為資金輪動後潛在受益族群，並維持標普 500 今年底目標價 8000 點的預測。


文章標籤

摩根士丹利大摩資金輪動費半指數防禦性類股超大型雲端服務供應商Hyperscaler亞馬遜AWSAzureMeta

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體12300.52-4.65%
NASDAQ25818.69-1.16%
S&P 5007503.75-0.45%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty