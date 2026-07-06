鉅亨網新聞中心 2026-07-07 06:50

市場近日盛傳輝達新一代 AI 機架式伺服器系統 Kyber NVL144 可能大幅延後上市，引發全球 AI 供應鏈股價劇烈震盪。對此，輝達 (NVDA-US) 周一出面否認相關傳聞，強調公司產品路線圖並未改變，否認核心開發進度受到影響，但市場情緒仍明顯承壓，亞洲多家 AI 硬體供應鏈企業股價同步重挫。

此次市場波動源於研究機構 SemiAnalysis 日前在社群平台發布的分析報告。報告指出，代號 Kyber NVL144 的 AI 機架式伺服器系統，在高階 PCB(印刷電路板)製造環節遭遇技術瓶頸，導致產品交付時程可能延後超過 12 個月，甚至推遲至 2028 年前後。SemiAnalysis 指出，Kyber NVL144 是輝達於 GTC 大會揭示的新一代 AI 基礎架構重要升級方向之一，被視為推動 AI 運算橫向擴展 (scale-out) 的重要平台，因此若延後推出，恐影響 AI 伺服器升級節奏。

‌



針對外界傳聞，輝達於美股周一盤中透過電子郵件聲明回應表示：「我們的產品路線圖保持不變 (Our road map is intact)。」公司並未進一步說明 Kyber NVL144 目前開發進度，也未證實任何延期消息。

雖然官方否認傳聞，但市場仍高度戒備。分析人士指出，在 AI 基礎建設投資規模持續創新高、產業估值維持高檔之際，即使尚未獲得官方證實的供應鏈消息，也足以引發市場重新評估風險。

受消息影響，日本、南韓、中國台灣及香港 AI 供應鏈相關個股周一普遍遭遇拋售，PCB 及先進材料族群首當其衝。日本 PCB 大廠 Ibiden 一度重挫約 10%；香港上市覆銅板廠 Kingboard Laminates Holdings 盤中一度暴跌約 18%；台灣銅箔基板廠台光電收盤下跌約 10%；南韓三星電子旗下電子零組件公司 Samsung Electro-Mechanics 盤中跌幅一度超過 10%。

除個股外，MSCI 相關半導體及科技類指數近期也持續修正。部分市場統計顯示，相關指數近兩周累計跌幅已接近 10%，反映市場開始重新調整 AI 概念股偏高的估值水準。

多家機構認為，此次市場修正並非反映 AI 需求出現反轉，而是 AI 投資邏輯正逐漸由「需求預期」轉向「交付能力」與「執行風險」。

Allspring Global Investments 投資組合經理 Gary Tan 表示，即使 Kyber NVL144 確實延後推出，也較可能代表輝達最新一代 AI 系統架構需要更長時間完成部署，而非 AI 基礎建設需求出現衰退。他指出，目前全球大型雲端服務業者資本支出仍維持高檔，需求基本面尚未出現明顯轉折。

不過，他也提醒，目前 AI 概念股交易已進入高度敏感階段，任何涉及供應鏈、生產進度或交付時程的不確定因素，都可能引發投資人獲利了結及資金輪動。

南韓券商 NH Investment & Securities 也指出，此次拋售反映整體亞洲科技股同步轉弱，Kyber NVL144 延期傳聞，加上市場對 AI 供應鏈產能及先進製程瓶頸的擔憂，共同放大投資人對下一代 AI 運算平台的不確定性。

市場同時關注本周多項可能影響 AI 產業的重要事件，包括三星電子即將公布第二季財報，以及 SK 海力士後續資本市場規畫與產業展望。市場預期，若兩家公司釋出的 AI 記憶體需求或資本支出展望優於預期，將有助於穩定市場信心。

分析人士指出，過去兩年 AI 概念股大漲，主要受惠於生成式 AI 帶動算力需求快速成長，以及雲端服務業者持續擴大資本支出。不過，隨著 AI 基礎建設日益複雜，先進 PCB、高階封裝及大型機架系統等供應鏈瓶頸逐漸浮現，市場焦點正由需求成長轉向產品能否如期交付。