鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-28 14:00

據韓媒《The Herald》與《Herald Corp》報導，全球記憶體大廠 SK 海力士計畫於 2026 年下半年正式啟動次世代低功耗行動隨機存取記憶體 (LPDDR6) 的量產與客戶交付。此產品已於 2026 年 3 月完成內部開發與認證，目前正處於量產前的最終準備階段。

SK海力士擬於2026年下半年量產LPDDR6 鎖定邊緣AI與伺服器市場(圖:shutterstock)

在技術規格方面，LPDDR6 採用第六代 10 奈米級 (1c) 製程技術製造。SK 海力士指出，此產品的運作速度最高可達 10.7Gbps，相較於前代 LPDDR5X 提升了約 33%。

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為了優化能效，公司導入了「子通道結構 (Sub-channel structure)」與「動態電壓頻率調整 (DVFS)」技術，使整體功耗降低逾 20%。其中，子通道結構能智能識別並僅啟動必要的數據路徑；DVFS 技術則可根據運算負載 (如高畫質遊戲或日常文書) 動態調節電壓與頻率，以在效能與續航力之間達成平衡。

在市場應用與客戶布局上，LPDDR6 主要針對具備「邊緣 AI(On-device AI)」功能的智慧型手機與平板電腦。

市場消息指出，中國手機業者小米 (Xiaomi) 預計將成為首發客戶，並將該產品應用於其下世代旗艦機型中。雖然 SK 海力士表示無法證實特定客戶的交易細節，但雙方自 2013 年起便在行動記憶體領域維持穩定的合作關係。

此外，LPDDR6 也被視為 AI 伺服器領域的重要成長動力，特別是應用於面向 AI 推論場景的低功耗記憶體模組 (SOCAMM)。輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳曾於 Computex 2026 期間對此技術路線表示支持，被業界視為對該方案的背書。

然而，SK 海力士也面臨嚴峻的市場競爭與資本市場挑戰。三星電子已於 2026 年 1 月發表基於 1b 製程的 LPDDR6 產品，且中國廠商長鑫存儲 (CXMT) 的市占率正快速攀升，競爭壓力倍增。

在財務表現上，儘管預期本季獲利將創新高，但 SK 海力士股價近期波動劇烈，周二 (28 日) 在南韓股市一度重挫逾 12%。