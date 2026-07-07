鉅亨網新聞中心 2026-07-07 10:17

在消費偏好瞬息萬變與市場競爭激烈的雙重壓力下，全球消費品巨頭正積極尋求變革，將人工智慧（AI）技術導入產品研發流程，從美妝保養到休閒食品，AI 正以前所未見的速度重塑產業樣貌。

AI開始設計保養品與餅乾 歐萊雅、Oreo母公司都在搶用。(圖:shutterstock)

包含雀巢、赫力昂 (Haleon)、歐萊雅以及億滋國際等產業龍頭均已證實，AI 不僅是提升研發效率的關鍵技術，更是應對供應鏈脆弱性與加速產品上市的重要戰略抓手。

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過去幾年，歐萊雅集團率先在實驗室中引入 AI 技術，透過預測分子對皮膚與頭髮的潛在功效，成功篩選出全新的活性成分。

歐萊雅消費品部門總裁 Fabrice Megarbane 指出，AI 協助研究人員構想出新型的分子組合，甚至能將護膚品的成分巧妙地重新利用於頭髮護理，開發出具備增添蓬鬆感功能的洗髮精。

得益於 AI 的助力，歐萊雅的產品研發速度大幅提升，相較於過去提高了四倍，成功在集團銷售壓力下重燃創新動能。

同樣的創新革命也發生在食品產業。作為吉百利與 Oreo 等知名品牌的母公司，億滋國際的資訊與數位長 Filippo Catalano 將此人機合作的研發模式稱為「遊戲規則改變者」。

AI 技術不僅能夠根據消費者的口味偏好創製出打破常規的產品配方，還能大幅減少樣品生產數量。億滋國際近期成功的研發項目，如無麩質金裝 Oreo 與改良版趣多多餅乾，皆是在 AI 賦能下完成。

據統計，在餅乾品項中，透過 AI 生成的配方，高達 60% 在營養指標、永續性及成本結構上，表現均優於傳統研發方法。

AI 技術在消費品產業的全面應用，不僅意味著研發週期得以從漫長的幾年壓縮至短短數月，更象徵著企業在面對不斷變化的市場口味時，擁有更強大的適應性與靈活性。