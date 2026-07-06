鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-06 17:51

新台幣今 (6) 日貶破 32 元整數大關，終場收在 32.025 元，貶值 9.5 分，台北外匯經紀公司成交值再擴大至 24.8 億美元，對此，央行外匯局局長蔡炯民解釋，此主要反映美元走強，且外資上周賣超台股的也會在今天匯出。

新台幣今日以 31.95 元、貶值 2 分開出後，全日處在貶值態勢，最低來到 32.079 元，全日高低價差 1.29 角。

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由於美元指數反彈達 0.2%，觀察主要亞幣多呈現貶值態勢，日元和泰銖貶逾 0.5%、新台幣收貶 0.3%，韓元貶約 0.25%，人民幣貶 0.2% 左右，人民幣和星元貶約 0.15%。

蔡炯民表示，6 月中旬後聯準會釋出較原本市場預期的態度偏鷹，美元走強，整個匯市參與者對匯市的預期或多或少有影響，而今天新台幣貶破 32 元，主要也是反映美元走強，加上外資賣股匯出等因素。

對於市場憂心聯準會啟動升息，蔡炯民表態持中立看法，認為「不見得會升息」，預料 9 月應該不會有動作，「目前市場預期 9 月聯準會升息 1 碼的機率不到 50%」，觀察核心是美國的就業市場。