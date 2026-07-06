鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-07-06 20:06

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (6) 日發布 7 月上旬面板價格預測評論，由於電視面板需求進入青黃不接時期，在需求暫時走弱的狀況下，預期全尺寸下跌 1-3 美元不等，監視器及筆電面板價格則持平。

集邦表示，由於電視面板 8-9 份針對年底旺季的備貨需求尚未啟動，品牌客戶在成本壓力高漲的狀態下，也持續要求面板廠開始跌價，面板廠對面板價格的態度也稍微鬆動，預期對電視面板價格將出現些許讓步。

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目前集邦預估，7 月份電視面板各尺寸價格走勢，32 吋預估下跌 1 美元，43 吋、50 吋、55 吋預估下跌 2 美元，65 吋與 75 吋預估下跌 3 美元。

監視器面板方面，集邦表示，7 月份後需求也開始出現減弱跡象，客戶在提前備貨需求告一段落下，開始調節面板需求，預估整體監視器面板需求可能將季減 6.7%，加上電視面板價格也開始走弱，支撐價格上漲因素逐漸消退。

集邦預估，監視器面板價格將進入盤整期，買賣雙方將積極在價格走勢上角力，現階段面板廠在成本壓力上仍高，因此不願意在價格上有更多讓步下，預估本月監視器面板價格將全面轉為持平。

至於筆電面板，集邦表示，進入 7 月份後，因品牌客戶在上半年提前備貨的態度非常積極，導致進入第三季後，筆電面板需求下滑的趨勢將更為明顯，目前預估主要品牌客戶第三季的需求下滑幅度有可能達到雙位數，面板廠在出貨動能上將感受到顯著壓力。