台灣6月外匯存底跌破6000億美元水位 外資匯出170億美元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-06 17:19

台灣央行今 (6) 日公布我國 6 月底外匯存底，較上月底減少 79.22 億美元至 5971.52 億美元，為近 3 個月來低，而外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 1 兆 8885 億美元，約當外匯存底 316% 續創新高。

6月我國外匯存底，較上月底減少79.22億美元至5971.52億美元。(鉅亨網資料照)

央行外匯局局長蔡烱民說明，6 月外匯存底減少主要是因新台幣貶值幅度較大，「廠商出來賣得不少」，再加上非美貨幣也貶值、外資賣股等，且央行為維持外匯市場秩序進場賣匯調節。

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央行也統計，6 月外資本金淨匯入 95 億美元，但扣除股利和盈餘匯出後，外資共匯出 170 億美元。

另一方面，6 月美元偏強，央行指出，多數非美貨幣貶值，其中，歐元貶值 2.05%、英鎊貶值 1.48%、加幣貶值 3.1%、澳幣貶值 3.97%、人民幣貶值 0.39%、日元貶值 1.73%，而新台幣貶值 1.5%。