台灣6月外匯存底跌破6000億美元水位 外資匯出170億美元
鉅亨網記者王莞甯 台北
台灣央行今 (6) 日公布我國 6 月底外匯存底，較上月底減少 79.22 億美元至 5971.52 億美元，為近 3 個月來低，而外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 1 兆 8885 億美元，約當外匯存底 316% 續創新高。
央行外匯局局長蔡烱民說明，6 月外匯存底減少主要是因新台幣貶值幅度較大，「廠商出來賣得不少」，再加上非美貨幣也貶值、外資賣股等，且央行為維持外匯市場秩序進場賣匯調節。
央行也統計，6 月外資本金淨匯入 95 億美元，但扣除股利和盈餘匯出後，外資共匯出 170 億美元。
另一方面，6 月美元偏強，央行指出，多數非美貨幣貶值，其中，歐元貶值 2.05%、英鎊貶值 1.48%、加幣貶值 3.1%、澳幣貶值 3.97%、人民幣貶值 0.39%、日元貶值 1.73%，而新台幣貶值 1.5%。
觀察主要國家外匯存底變化，中國為 3 兆 4422 億美元，月增 317 億美元，其次為日本 1 兆 939 億美元，月減 755 億美元，瑞士為 9100 億美元，月增 30 億美元，香港 4349 億美元，月減 7 億美元，南韓為 4026 億美元，月增 6 億美元，印度為 5411 億美元，月減 50 億美元。
蔡炯民進一步說明，「電子業有幾家都蠻賺的，因此今年配發現金股利會配的比去年多」，不過，除息旺季雖落在 7-8 月，惟廠商配息已逐漸分散到各季，且外資拿到股利不見得會匯出，接下來新台幣走勢仍會視美元走勢而定。
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