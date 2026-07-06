營收速報 - 天正國際(6654)6月營收8,027萬元年增率高達240.8％
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今年1-6月累計營收為3.28億元，累計年增率100.92%。
最新價為209元，近5日股價上漲8.11%，相關其他電子類指數上漲8.54%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-97 張
- 外資買賣超：-98 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|8,027萬
|241%
|23%
|26/5
|6,527萬
|107%
|8%
|26/4
|6,023萬
|158%
|47%
|26/3
|4,110萬
|13%
|36%
|26/2
|3,014萬
|-5%
|-40%
|26/1
|5,065萬
|207%
|42%
天正國際(6654-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電阻、電容及電感測試包裝機、電感層間耐壓測試機。LED分選機、打孔機、各式機械自動化設備開發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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