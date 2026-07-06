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營收速報 - 天正國際(6654)6月營收8,027萬元年增率高達240.8％

鉅亨網新聞中心

天正國際(6654-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣8,027萬元，年增率240.8%，月增率22.99%。

今年1-6月累計營收為3.28億元，累計年增率100.92%。

最新價為209元，近5日股價上漲8.11%，相關其他電子類指數上漲8.54%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-97 張
  • 外資買賣超：-98 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 8,027萬 241% 23%
26/5 6,527萬 107% 8%
26/4 6,023萬 158% 47%
26/3 4,110萬 13% 36%
26/2 3,014萬 -5% -40%
26/1 5,065萬 207% 42%

天正國際(6654-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為電阻、電容及電感測試包裝機、電感層間耐壓測試機。LED分選機、打孔機、各式機械自動化設備開發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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