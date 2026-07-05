鉅亨網新聞中心 2026-07-05 20:10

人工智慧（AI）新創公司 Anthropic 的營收高速成長，正在從根本上改變華爾街對 AI 基礎建設資本支出（AI CapEx）的定價框架。

市場觀察人士指出，這波 AI 投資熱潮之所以在外界質疑「泡沫」聲浪中屹立不搖，關鍵並非晶片更新或模型升級，而是 Anthropic 率先以實際商業成績，驗證了大型語言模型的獲利可行性。

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根據公開資料，Anthropic 年化營收從 2025 年初約 10 億美元，急速攀升至 2026 年 5 月逾 470 億美元，短短一年間擴張約 47 倍。

與此同時，公司估值亦從 1,830 億美元大幅上修至 9,650 億美元，反映市場對 AI 商業化前景的系統性重新定價。

值得關注的是，此波成長動能主要來自企業端深度付費，而非消費者嘗鮮效應。旗下 AI 編程工具 Claude Code 營收快速攀升，年付費金額逾百萬美元的企業客戶數量亦顯著增加，顯示 Anthropic 已成功切入企業核心工作流程，商業閉環初步成立。

知名投資人 Gavin Baker 提出一套評估 Anthropic 價值的新框架：決定估值高低的關鍵，不在於靜態本益比，而在於營收成長的瓶頸究竟來自需求不足，還是算力供給受限。

若瓶頸在需求端，代表成長空間接近上限；但若瓶頸在算力端，當前營收便不構成天花板。

按此邏輯，一旦算力瓶頸獲得疏解，Anthropic 營收有望從目前約 500 億美元水準，進一步突破至 1,000 億乃至 2,000 億美元。屆時，近兆美元估值所對應的股價營收比將從約 20 倍壓縮至 5 至 10 倍，估值壓力大幅緩解。

換句話說，核心不是「現在貴不貴」，而是 Anthropic 每多一單位算力，還能釋放多少收入。

三層交易路徑 各有風險與機會

Anthropic 尚未上市，但市場人士指出，若投資人欲布局這條主線，目前主要有三種路徑。

一、Pre-IPO

彈性最大、最貼近公司本體，但核心風險在於股權轉讓是否獲得官方認可。若平台或佔有率不合規，後續估值上修的紅利未必能夠承接。

二、影子股

所謂「影子股」的判準，不在於與 Anthropic 的業務連結有多緊密，而是是否實際持有其股份，且該投資部位的價值已大到足以對自身股價產生實質影響。

分析人士指出，亞馬遜、Google、富達、黑石、紅杉等機構雖與 Anthropic 存在股權關聯，但因主業規模龐大，Anthropic 持股對其股價影響有限，傳導效果不夠純粹。

相較之下，南韓電信商 SK Telecom 被認為是目前最接近「純粹影子股」的標的：該公司已上市、流動性佳，且持有 Anthropic 股份，自身市值約 140 億美元相對較小。

依公開資訊估算，SK Telecom 持股比例約 0.54% 至 0.58%，以 Anthropic 9,650 億美元估值換算，對應股權價值約 52 億美元，占其市值比重逾三成。

因此，SK Telecom 的投資邏輯可概括為「電信業現金流加上 Anthropic 估值選擇權」。不過，持股比例尚未獲官方正式確認，後續融資稀釋風險亦不容忽視。

三、AI 資本支出產業鏈