鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-03 13:50

最新文件顯示，美國總統川普重返白宮第一年共進行超過 2.1 萬筆證券交易，這些交易往往集中發生在重大政策宣示引發市場動盪的重要時刻，而且精準押寶獲得政府實質政策扶持的企業，。

根據周四 (2 日) 公開的 2025 年度財務揭露文件，這些交易總金額介於 6 億美元至 18.6 億美元之間。由於申報制度僅要求揭露金額區間，因此無法得知確切數字。

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分析這份財務揭露可發現，川普平均每個交易日進行 85 筆交易。在全數交易中，有四分之一集中在僅 10 個交易日，大部分都發生在川普宣布重大政策後、華爾街市場波動加劇期間。

以下是這份文件中引人注目的關鍵交易紀錄：

關稅政策宣布後交易最密集

川普最忙碌的交易日，多數都發生在重大政策公布後，尤其與關稅措施有關。

舉例來說，加拿大、墨西哥及中國關稅 2 月 3 日生效的前一天，川普帳戶共進行 616 筆交易。一個月後，上述關稅措施已經恢復，川普再進行 640 筆交易。4 月 4 日宣布「解放日」後引發市場拋售，當天完成 446 筆交易。

單日 7500 萬美元博弈

在 2025 年 8 月 18 日當天，川普的投資帳戶發動全年規模最大的一場巨額交易。申報文件顯示，單日資產移動規模超過 7500 萬美元，是全年交易量第二高的日子的兩倍以上。

數據顯示，其中一個核心帳戶在當天分別買進價值介於 500 萬至 2500 萬美元的輝達 (NVDA-US)、蘋果 (AAPL-US) 與微軟 (MSFT-US) 股票。

最具爭議的是，該帳戶當天同步買入至少價值 25 萬美元的英特爾 (INTC-US) 股票。短短數日後，川普便公開宣布政府計劃斥資入股這家美國晶片大廠，取得約 10% 股權。這項政策利多宣布至今，英特爾的股價已瘋狂飆漲了 370% 以上。

精準埋伏稀土大廠 MP Materials

申報資料顯示，在 5 月為止的一連串共八筆交易當中，川普帳戶累計買進價值介於 2.2 萬美元至 15.5 萬美元間的 MP Materials 股票。

稀土市場由中國高度壟斷，因此一直被華爾街外資視為流動性極差、難以投資的領域，直到川普政府去年 7 月正式簽署一項國家級戰略協議，由五角大廈直接出資入股 MP Materials 達 15% 股權，旨在全力扶持本土稀土產業。

隨著政府入股消息發酵，MP Materials 股價也扶搖直上。財務披露資料顯示，川普的投資帳戶在股價高檔順勢獲利了結，拋售部分持股。去年，光是從這家稀土礦商的持股中，就賺進介於 100001 美元至 100 萬美元之間的資本利得。

搶先布局「AI 行動計畫」紅利

白宮在 2025 年 7 月宣布「AI 行動計畫」(AI Action Plan)，內容包括全面簡化資料中心建設與晶片晶圓廠的審批許可流程。巧合的是，就在白宮正式發布政策的當天，川普旗下其中一個投資帳戶便精準發動攻勢，砸下介於 600 萬至 3000 萬美元的資金，大舉買進幾家實質受惠的頂級科技巨頭。

川普：我只是因為股市上漲才賺錢

川普周三前往北達科他州前於安德魯聯合基地接受媒體訪問時，淡化自己的投資「戰績」。

川普說，「我本來就是有錢人」。當被問到是否藉總統職務牟利時，川普並未正面回應，而是說：「我刻意不跟那些替我管理資金的人聯絡，他們都是大型金融機構，只會投資他們認為該投資的東西。」

川普接著表示：「你知道我為什麼賺錢嗎？因為股市一直在漲。」

川普集團表示，總統所有資產均由第三方金融機構獨立管理，所有投資決策完全由外部機構負責，採模型化投資組合及直接指數化策略。川普本人、家族成員及川普集團均不參與任何交易決策，也不會事先得知任何交易內容。

白宮發言人 Anna Kelly 也說：「不存在任何利益衝突。」

川普之子、川普集團執行副總裁艾瑞克 ‧ 川普 (Eric Trump) 則表示，相關資產皆放入「盲目信託」(blind trust)。