鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-03 15:50

因美國獨立日假期 (國慶日)，美國金融市場將於周五 (3 日) 全日休市，以紀念《獨立宣言》簽署 250 周年。

由於今年 7 月 4 日適逢周六，根據慣例，股市、債市及非緊急政府機構均提前於周五補假。此外，債券市場已於 7 月 2 日 (周四) 下午 2 點提前結束交易，期貨合約時段也相應縮短。

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儘管通常長周末前交易會趨於清淡，但周四中午前的成交量達 87.3 億股，略高於今年日均水準，顯示投資人在面對最新經濟數據與科技股震盪時，仍選擇堅守崗位。

近期市場走勢，受宏觀數據與產業利空消息交織影響。最新數據顯示，美國 6 月非農就業人數僅增加 5.7 萬人，遠遜於市場預期，這使得投資人進一步押注聯準會可能在 10 月重啟降息。

在產業動態方面，AI 領域的博弈加劇，Meta 的「賣算力」策略衝擊了現有的 AI 交易邏輯，而三星電子則傳出將於第三季大幅上調 DRAM 價格。此外，特斯拉限制 AI 支出及馬斯克對「川普帳戶」的潛在捐贈計畫也成為市場熱議的焦點。