川普財務申報 加密貨幣一年狂賺逾2億美元 梅蘭妮亞NFT也大賺

鉅亨網編譯許家華 2026-07-01 10:20

美國政府道德辦公室 (U.S. Office of Government Ethics, OGE)6 月 30 日公布美國總統川普 2025 年度財務揭露報告。長達 927 頁的文件顯示，加密貨幣已成為川普最重要的收入來源之一，其中透過家族支持的加密貨幣平台 World Liberty Financial 代幣銷售，申報淨收入達 2.3625 億美元；若加計迷因幣、股權出售及穩定幣等相關業務，川普去年來自加密貨幣事業的收入已突破 10 億美元。

（圖：REUTERS/TPG）

根據財務申報資料，川普申報來自 World Liberty Financial LLC 代幣 (WLFI) 銷售的淨收益為 2.3625 億美元。該公司由川普家族與中東特使 Steve Witkoff 及其家族共同創立，主要發行 WLFI 治理代幣及 USD1 穩定幣，是川普近年積極布局加密金融的重要平台。

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《路透》分析指出，若將 World Liberty Financial 其他收入一併計算，包括逾 5.2 億美元代幣銷售收入、超過 2.5 億美元股權出售收益，以及川普迷因幣 (Trump Meme Coin) 約 6.35 億美元授權及相關收入，川普 2025 年加密貨幣相關收入已超過 14 億美元，占整體收入比重持續提高。

相較之下，川普 2024 年財務揭露中，加密貨幣收入僅約 5,735 萬美元，一年內暴增逾數十倍，顯示數位資產已取代部分傳統房地產及品牌授權業務，成為其最重要的獲利來源。

除了加密貨幣，財務揭露也列出川普去年接受價值超過 37 萬美元的贈禮，多數來自體育賽事門票。其中，國際足球總會 (FIFA) 主席 Gianni Infantino 贈送 10 張世界盃足球賽門票，價值 1.5 萬美元；美式足球 NFL 紐奧良聖徒 (New Orleans Saints) 老闆 Gayle Benson 提供 10 張第 59 屆超級盃 (Super Bowl LIX) 門票；終極格鬥冠軍賽 (UFC) 執行長 Dana White 則贈送兩場 UFC 賽事各 15 張門票。此外，申報內容也包括 NFL、美國職棒大聯盟 (MLB)、美國大學體育總會(NCAA) 及高爾夫球賽等門票。

另一項高價贈禮則來自 Sticker Mule 執行長 Anthony Constantino，他贈送一座描繪川普於賓州巴特勒 (Butler) 遭遇暗殺未遂後高舉拳頭姿勢的雕像，申報價值 25 萬美元，是所有贈禮中價值最高的一項。

財務揭露同時涵蓋第一夫人梅蘭妮亞．川普 (Melania Trump) 的收入。其中，她透過紀錄片《Melania》授權協議取得 1,070 萬美元淨收益；與出版商 Skyhorse 簽署的授權合約再帶來 52 萬 1,161 美元收入；此外，NFT 及其他數位收藏品授權收入達 601 萬 1,259 美元，三項收入合計約 1,732 萬美元。

美國副總統范斯 (JD Vance) 的 17 頁財務揭露文件也同步公開。文件顯示，他的收入主要來自著作版稅、創立的創投公司 Narya Capital 及 Rise of the Rest Seed Fund 管理收益，另持有價值介於 25 萬至 50 萬美元的比特幣。

此次財務揭露再次引發外界對利益衝突的討論。由於川普政府自 2025 年重返白宮後，大幅放寬加密貨幣監管、推動穩定幣立法，並成立「戰略比特幣儲備」，市場質疑其政策可能使自身商業利益受惠。不過，白宮表示，川普已將企業經營交由子女管理，所有政策均以美國人民利益為優先，否認存在利益衝突。