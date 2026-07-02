鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-02 10:02

美國總統川普周三（1 日）淡化去年收入暴漲一事，強調投資決策是由外部人士做出，獲利僅僅是因為股市上漲，「股市上漲大家都在賺錢」。

他當天對記者表示，「我不插手私事，我的錢由專人管理。嗯，在我當總統之前我就賺了很多錢，他們幫我投資，但我從不跟他們說話。我從來不，我甚至都不跟他們聯繫。」

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「我不知道他們管這叫什麼，封閉賬戶之類的。你把錢存進去，就完了。我不跟他們打交道，他們是大機構，他們管著呢。」他說道。

川普說道，他在商界取得了「輝煌成就」，「我不知道我在政界還是商界取得了更好的成就」。

前一日，美國聯邦政府道德辦公室（OGE）公布的一份 2025 年年度財務披露文件顯示，川普在繁忙政務之餘，投資賺錢也沒落下。

整體來看，川普 2025 年的收入比上一年大幅增長。據《CNBC》對其年度財務披露的分析，他去年的收入至少有 22.4 億美元。相比之下，《紐約時報》指出，在他重返白宮之前，2024 年的收入僅 6.22 億美元。

川普的財務披露表格有 927 頁之多。相較之下，前任總統歐巴馬的披露表格只有 8 頁，拜登 11 頁。現任副總統范斯去年的表格有 17 頁。