鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-02 11:15

美國總統川普周三 (1 日) 為紀念前總統老羅斯福 (Theodore Roosevelt) 的圖書館主持開幕剪綵，作為美國 7 月 4 日建國 250 周年紀念系列活動之一，川普在致詞時把自己與這位共和黨前總統相提並論，儘管兩人的政策理念存在明顯差異。

川普在位於梅多拉 (Medora) 的狄奧多 · 羅斯福總統圖書館 (Theodore Roosevelt Presidential Library) 發表談話，他盛讚了羅斯福飽滿的活力與充滿冒險精神的一生，同時不忘對政治對手進行點名批判。

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川普在演說中表示：「他是一位我長期敬佩的人，也是少數幾位我真正敬佩的人。我不會輕易佩服別人。他是一位充滿自豪的人，而我也是。我為我們的國家感到驕傲。」

川普這趟前往北達科他州偏遠西部的行程亮點不斷：由卡達贈送並重新改裝的波音 747 客機首度亮相，該機未來將編入總統專機「空軍一號」(Air Force One)行列。川普還搭乘了一趟穿梭於惡地國家公園 (Badlands) 的「自由 250」(Freedom 250)特製列車，車身裝飾著紅、白、藍三色的慶典布條，並醒目的印上代表美國建國年份的「1776-2026」字樣。

整場活動充滿美國西部拓荒風格，同時也帶有濃厚的「川普色彩」，例如川普搭乘了一列裝飾著紅、白、藍彩帶及總統徽章的列車前往活動現場，下車後一邊揮拳向支持者致意，一邊播放著他造勢活動慣用的 1980 年代流行歌曲。

隨後，總統座車在一群騎馬扮演「粗曠騎兵」(Rough Riders) 成員的護送下抵達圖書館。這支騎兵部隊曾由老羅斯福於 1998 年美西戰爭期間率領。川普演說時，這群人站在他的身後，背景則是仿舊西部城鎮建築的露天劇場。

出身紐約的老羅斯福是一位熱愛荒野的堅定自然保護主義者，於 1901 年至 1909 年間擔任美國總統。川普長期以來對老羅斯福推崇備至，因他在任內大幅擴張美國的全球勢力版圖，包括協助將西班牙勢力驅逐出美洲，並成功取得巴拿馬運河的主導權。

在演說中，川普以與描述自己相似的語言讚揚老羅斯福，稱他憑著「堅強的意志力」改變了美國，使美國成為「全世界最受尊敬的國家」。

川普說：「當年美國有像老羅斯福這樣強大且聰明的人。如今，美國再次變得更強大，也比以往任何時候都更受尊敬。」

川普近來積極利用建國 250 周年紀念活動強化自己的歷史定位。然而民調顯示，川普的支持率接近歷史低點，而伊朗和以色列間的衝突、加上民眾對經濟的不滿，都讓共和黨能否在 11 月期中選舉保住國會控制權，面臨挑戰。

批評人士認為，原本應凝聚全民共識的建國 250 周年活動，已被川普轉化為宣揚自身政治理念與政策的舞台。

施政理念明顯不同

川普和老羅斯福確實有不少共同點，包括都出身紐約市、都曾被視為政治局外人，也都重塑了共和黨，並大量運用行政權力塑造各自的政治時代。

然而，兩人的施政理念也存在鮮明差異：老羅斯福終結了「鍍金時代」(Gilded Age) 的企業壟斷局面，推動反托拉斯政策，建立政府對大型企業的監管權力。

相較之下，川普擁抱企業與金融菁英，推動減稅及鬆綁監管政策。就在演說前一天，川普公布的財務揭露資料顯示，他擁有龐大的商業版圖，光是加密貨幣及迷因幣相關業務，去年便帶來至少 14 億美元收入。

環境政策方面，老羅斯福因保護數億英畝公共土地而有「保育總統」之稱，川普政府則持續鬆綁環保法規，並尋求開放國家紀念地發展能源。此次揭幕的圖書館所在地正是惡地國家公園 (Badlands National Park) 附近，這片壯麗荒原正是當年激發老羅斯福投入自然保育的重要地點。

外交方面，老羅斯福是首位獲得諾貝爾和平獎的美國總統，川普一直希望獲得該獎，但至今未能如願。目前，川普仍努力推動與伊朗達成長期和平協議。

老羅斯福也是唯一獲頒榮譽勳章的美國總統。川普當天親自將這枚勳章送交圖書館收藏，並開玩笑說：「我也想頒一枚給自己，但他們說我不能這麼做。」

「空軍一號」首度亮相

川普周三向媒體記者透露，他對首次搭乘全新「空軍一號」感到興奮不已。這架新專機採用川普親自挑選的紅、白、深藍與金色的全新機身塗裝，但由於改裝工程成本高昂、進度極快，加上美國政府罕見接受來自外國政府贈送的奢華民航巨無霸客機，讓這架飛機受到外界的嚴厲檢視。

川普對這些批評不以為然，而美國空軍也已發表聲明，確認該專機完全符合總統級的安全與技術標準。

當被問及這是否會對納稅人造成財政負擔時，川普回應稱，相比於採用其他常規管道籌獲專機，這架獲贈的飛機花費「微乎其微」。