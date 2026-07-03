鉅亨網新聞中心 2026-07-03 11:20

特斯拉 (TSLA-US) 公布 2026 年第二季交車成績，以 48 萬輛的亮眼表現大幅超越市場預期，創下歷來最強第二季紀錄，但股價卻在利多公布後重挫 7.49%，創近一年來最大單日跌幅。多家華爾街機構認為，市場已提前反映交車利多，投資焦點也逐漸從電動車銷售轉向人工智慧(AI)、自動駕駛及人形機器人等新事業發展，使亮眼交車數據未能支撐股價續揚。

特斯拉第二季全球交車量達 480,126 輛，較去年同期約 38.4 萬輛成長 25%，也遠高於市場原先預估不到 40 萬輛，創下公司歷來最佳第二季交車紀錄。儘管如此，特斯拉股價仍大跌 7.49%，盤中跌幅一度超過 8%，寫下近一年最大單日跌幅。

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市場人士指出，在交車數據公布前，特斯拉股價已連續四個交易日走高，其中單是前一個交易日便大漲約 8%，反映市場早已預期交車數據將優於預估，形成典型的「買預期、賣事實」行情。

Karobaar Capital LP 投資長 Haris Khurshid 表示，當市場真正等到利多公布時，已缺乏進一步推升股價的新催化因素，因此獲利了結賣壓迅速湧現。

雖然交車成績亮眼，但特斯拉在全球純電動車市場仍落後中國電動車龍頭比亞迪，比亞迪第二季純電動車銷量達 557,090 輛，持續穩居全球純電動車銷售冠軍。

多位分析師認為，本季交車優於預期，主要受惠於中國及歐洲市場需求回溫。CFRA Research 分析師 Garrett Nelson 表示，本季交車「遠優於市場預期」，中國及歐洲市場是主要成長動能。

彭博產業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Steve Man 則指出，出口業務表現強勁，加上美國 7,500 美元電動車購車補貼取消後，市場需求恢復速度快於預期，同時韓國、日本等海外市場銷售表現穩健，都有助於推升交車量。

William Blair 分析師 Jed Dorsheimer 認為，這是特斯拉近年少見大幅超越市場預估的一季，顯示核心汽車業務仍具競爭力。他預估，北美、歐洲及中國三大市場銷售均優於預期，同時 Model S 及 Model X 停售前的「最後採購效應」，也可能對本季交車提供一定支撐。

RBC Capital Markets 分析師 Tom Narayan 則表示，美國部分傳統車廠重新聚焦燃油車，加上歐洲燃油價格上漲，也提高消費者購買電動車意願，成為特斯拉本季銷售利多。

目前特斯拉面向一般消費者銷售車款已大幅縮減，Model 3 及 Model Y 幾乎包辦絕大部分銷量，兩款車第二季合計交付 467,762 輛，占整體交車量約 97%；其他車型，包括 Cybertruck 等僅交付 12,364 輛。市場分析指出，Cybertruck 需求依舊疲弱，若非 SpaceX 去年起大量採購 Cybertruck，銷售表現恐更加低迷。

特斯拉已於今年停止生產 Model S 及 Model X，並將美國加州 Fremont 工廠部分產能轉用於 Optimus 人形機器人生產。公司也規劃今年開始量產 Tesla Semi 電動卡車及 Cybercab 無人計程車，但目前 Cybercab 仍處於公開道路測試初期。

除了汽車事業，特斯拉能源業務也持續成長。第二季儲能系統部署量達 13.5GWh，較第一季增加 53%，也高於去年同期 9.6GWh。部分分析師認為，AI 資料中心帶動電力需求快速成長，將持續推升 Megapack 大型儲能產品需求。

不過，各家機構對儲能業務評價不一。William Blair 認為第二季部署量仍低於預期，但 Megapack 仍將受惠 AI 資料中心及電力基礎建設需求；TD Cowen 也認為表現略低於市場共識。相較之下，摩根士丹利 (MS-US) 則認為儲能業務優於預期，並預估未來需求仍將保持穩健；RBC 也看好 AI 推升全球用電需求，將持續帶動特斯拉能源事業成長。

特斯拉今年資本支出預計超過 250 億美元，約為去年的三倍，主要投入 Optimus 人形機器人、自動駕駛、Cybercab、AI 運算基礎建設及相關技術研發。摩根士丹利分析師 Andrew Percoco 指出，本季汽車業務創下自 2023 年第三季以來最高成長速度，顯示核心業務仍具韌性。

然而，多位華爾街分析師一致認為，市場目前已不再以交車數字作為評價特斯拉的唯一依據，而是更關注 AI、自動駕駛及機器人等未來成長引擎。

Truist Securities 分析師 William Stein 維持「持有」評等，並將目標價由 400 美元調高至 430 美元，同時把 2027 年每股盈餘 (EPS) 預估由 2.83 美元上修至 3.09 美元。不過，他指出，儘管交車量大幅優於市場預期，特斯拉此次並未公布 AI 計畫或新車產品的重要進展，因此未能進一步激勵市場信心。

Stein 表示，相較於交車數據，投資人更應關注 Full Self-Driving(FSD) 智慧駕駛輔助系統、Robotaxi 及 Optimus 等 AI 相關業務，因為這些新事業才是影響特斯拉長期現金流與估值的關鍵因素。他認為，公司自動駕駛技術持續進步，但距離市場期待仍有改善空間。