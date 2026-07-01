用AI打敗AI！AI求職作弊泛濫 亞馬遜、谷歌與字節跳動等企業使出殺手鐧反擊

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-01 20:00

AI 正成為求職與招聘的雙重工具，打開短影音平台，不難看見求職者戴著隱形耳機參加視訊面試，螢幕一側是面試視窗，另一側則是即時生成答案的 AI 對話框。面試官提問後，AI 在兩秒內完成語音轉錄、語意分析，並產出結構完整的回覆，求職者只要照本宣科唸出答案。這種「AI 面試助攻」正快速改變傳統求職生態，也引發各界對誠信與能力的重新審視。

(圖:shutterstock)

這股風潮也催生出灰色產業鏈。從電商平台上的「面試話術生成器」，到數百元的遠端真人助攻服務，甚至能繞過偵測的螢幕共享方案，讓 AI 作弊門檻愈來愈低。誠實準備多日的求職者在 AI 輔助者面前恐毫無競爭力，導致「誠信者吃虧」的逆向淘汰。

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從語音辨識到答案生成，整套流程高度自動化，連「我想從三個面向回答」這類口語緩衝句都能一併生成，更有求職者運用 AI 批量投遞履歷、客製化求職信，甚至成功獲得高階職位，讓「優秀」的定義愈發模糊。

過去，面試考驗的是臨場反應、情緒管理與知識整合能力，如今 AI 工具讓這些特質變得不再重要。

面對求職者的 AI 化，企業也啟動反制措施，形成一場「AI 軍備競賽」。

亞馬遜推出可全天候進行語音面試，並自動評分的 AI 招聘代理；谷歌、字節跳動則在篩選環節全面部署 AI 系統，透過關鍵字比對、自動閱卷，甚至利用前置鏡頭進行人臉辨識與眼球追蹤，試圖揪出異常行為。

專家指出，AI 能幫你拿到錄取通知，卻無法幫你通過試用期。真實工作沒有提詞器，無法在會議中等待 AI 生成回覆，更無法在突發狀況下依賴算法解決問題。這也逼迫企業重新設計招聘流程，從「聽你怎麼說」轉向「看你怎麼做」，例如實際案例分析、當場數據處理、團隊協作任務等，都是 AI 難以代勞的環節。

AI 正成為求職與招聘的雙重工具，但如何平衡效率與公平、技術與人性，將是未來人力資源領域最重要的課題。