鉅亨網編譯莊閔棻 2026-07-01 10:03

中東局勢週二（6 月 30 日）再度出現戲劇性轉折。繼美國總統川普高調宣稱美伊將於多哈舉行新一輪會談後，伊朗與卡達外交部隨即雙雙否認此事，顯示雙方恢復直接對話仍存重大障礙。與此同時，以色列持續擴大軍事行動，阿曼和伊朗為荷姆茲海峽推動收費機制，中東地區的外交、軍事與能源三條主線再度交織纏鬥。

卡達也打臉川普！根本沒有美伊會談、阿曼被曝為伊朗荷姆茲收費鋪路。(圖：Shutterstock)

川普本週一（29 日）表示，美伊雙方將於週二在卡達首都多哈舉行新一輪會談，並暗示核問題談判有望繼續推進。然而，伊朗外交部發言人巴加埃隨即反駁，強調伊朗未來幾天並無與美方舉行任何層級會談的計畫。

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卡達外交部發言人安薩里也出面澄清，美國中東問題特使威特科夫及川普女婿庫許納當天確實造訪卡達，但行程僅限於與調停方討論談判進展，並不涉及與伊朗的直接會面。

巴加埃另透露，伊朗週三（7 月 1 日）可能與卡達就諒解備忘錄相關條款的落實進行討論，包括解凍伊朗被凍結資產等議題。

此代表，美伊雙方目前仍高度仰賴卡達、阿曼等第三方居中斡旋，直接談判何時重啟，尚無定論。

外交僵局持續之際，以色列軍事行動並未停歇。以軍週二在約旦河西岸北部展開近年規模最大的突襲行動之一，大批部隊進駐多個巴勒斯坦城鎮執行搜捕、封鎖與清剿任務。加薩走廊方向的軍事行動亦持續進行，黎巴嫩邊境則維持高度戒備。

分析人士指出，儘管近期以色列與伊朗之間的大規模直接衝突暫告一段落，以軍仍持續對伊朗革命衛隊高層及地區盟友施加軍事壓力，顯示以色列有意在外交談判重新啟動前，牢牢掌握戰略主動權。

阿曼出奇招 以「服務費」為荷姆茲海峽收費解套

在能源市場備受矚目的荷姆茲海峽，則傳出最新動向。

根據《紐約時報》30 日報導，阿曼正與伊朗研議建立新的海峽收費機制，但刻意以「服務費」取代易引發國際法爭議的「通行費」一名。

根據目前討論中的方案，收費項目將涵蓋航道管理、船舶交通協調、引航、安全保障及環境保護等公共服務，而非直接對船舶「過海峽」收費。更關鍵的是，收費主體將由阿曼負責執行，再依協議與伊朗分享收入。

《紐時》指出，此一設計一方面能降低伊朗違反《聯合國海洋法公約》自由航行原則的法律風險，另一方面也滿足伊朗藉海峽獲取穩定經濟收益的訴求。

荷姆茲海峽收費機制之所以牽動市場神經，也與先前美伊緩和安排密切相關。作為局勢降溫的一部分，伊朗曾宣布給予國際航運 60 天免費通行期。

伊朗國會議長卡利巴夫近日透露，自美伊達成諒解備忘錄、美方解除部分石油出口制裁以來，伊朗累計出口石油已逾 4,000 萬桶，並以高於國際市場約兩成的溢價銷售；此外，約 120 億美元的凍結資產解凍作業也正在推進。