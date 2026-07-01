美股

卡達也打臉川普！根本沒有美伊會談、阿曼被曝為伊朗荷姆茲收費鋪路

鉅亨網編譯莊閔棻

中東局勢週二（6 月 30 日）再度出現戲劇性轉折。繼美國總統川普高調宣稱美伊將於多哈舉行新一輪會談後，伊朗與卡達外交部隨即雙雙否認此事，顯示雙方恢復直接對話仍存重大障礙。與此同時，以色列持續擴大軍事行動，阿曼和伊朗為荷姆茲海峽推動收費機制，中東地區的外交、軍事與能源三條主線再度交織纏鬥。

cover image of news article
卡達也打臉川普！根本沒有美伊會談、阿曼被曝為伊朗荷姆茲收費鋪路。(圖：Shutterstock)

川普本週一（29 日）表示，美伊雙方將於週二在卡達首都多哈舉行新一輪會談，並暗示核問題談判有望繼續推進。然而，伊朗外交部發言人巴加埃隨即反駁，強調伊朗未來幾天並無與美方舉行任何層級會談的計畫。


卡達外交部發言人安薩里也出面澄清，美國中東問題特使威特科夫及川普女婿庫許納當天確實造訪卡達，但行程僅限於與調停方討論談判進展，並不涉及與伊朗的直接會面。

巴加埃另透露，伊朗週三（7 月 1 日）可能與卡達就諒解備忘錄相關條款的落實進行討論，包括解凍伊朗被凍結資產等議題。

此代表，美伊雙方目前仍高度仰賴卡達、阿曼等第三方居中斡旋，直接談判何時重啟，尚無定論。

外交僵局持續之際，以色列軍事行動並未停歇。以軍週二在約旦河西岸北部展開近年規模最大的突襲行動之一，大批部隊進駐多個巴勒斯坦城鎮執行搜捕、封鎖與清剿任務。加薩走廊方向的軍事行動亦持續進行，黎巴嫩邊境則維持高度戒備。

分析人士指出，儘管近期以色列與伊朗之間的大規模直接衝突暫告一段落，以軍仍持續對伊朗革命衛隊高層及地區盟友施加軍事壓力，顯示以色列有意在外交談判重新啟動前，牢牢掌握戰略主動權。

阿曼出奇招　以「服務費」為荷姆茲海峽收費解套

在能源市場備受矚目的荷姆茲海峽，則傳出最新動向。

根據《紐約時報》30 日報導，阿曼正與伊朗研議建立新的海峽收費機制，但刻意以「服務費」取代易引發國際法爭議的「通行費」一名。

根據目前討論中的方案，收費項目將涵蓋航道管理、船舶交通協調、引航、安全保障及環境保護等公共服務，而非直接對船舶「過海峽」收費。更關鍵的是，收費主體將由阿曼負責執行，再依協議與伊朗分享收入。

《紐時》指出，此一設計一方面能降低伊朗違反《聯合國海洋法公約》自由航行原則的法律風險，另一方面也滿足伊朗藉海峽獲取穩定經濟收益的訴求。

荷姆茲海峽收費機制之所以牽動市場神經，也與先前美伊緩和安排密切相關。作為局勢降溫的一部分，伊朗曾宣布給予國際航運 60 天免費通行期。

伊朗國會議長卡利巴夫近日透露，自美伊達成諒解備忘錄、美方解除部分石油出口制裁以來，伊朗累計出口石油已逾 4,000 萬桶，並以高於國際市場約兩成的溢價銷售；此外，約 120 億美元的凍結資產解凍作業也正在推進。

隨著免費通行期限逐漸逼近，新收費機制如何落地，已成全球能源市場的最新焦點。市場人士警告，荷姆茲海峽承擔全球約五分之一的海運原油輸送量，一旦新制度正式上路，即便名義上屬於「服務費」，仍可能推升國際航運成本，連帶影響全球能源價格與通膨預期。


文章標籤

美國伊朗談判和平協議會談卡達川普阿曼荷姆茲海峽荷莫茲海峽通行費服務費航運以色列TOP

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty