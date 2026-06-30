鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-30 09:54

美伊上週因荷姆茲海峽航運遭互襲引發的緊張局勢暫告平息後，雙方原本傳出本週二（30 日）將於卡達多哈舉行新一輪會談，但伊朗隨即否認此說法，加上以色列警告隨時可能與伊朗再度開戰，使中東局勢再添變數。

根據《新華社》報導，美國總統川普週一（29 日）在社群媒體發文表示，伊朗已提出會談請求，「會談將於明日在多哈舉行」。白宮新聞秘書萊維特隨後證實，川普特使魏科夫與女婿庫許納將前往多哈，就伊朗議題進行高層會晤及技術性討論。

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然而，伊朗外交部發言人巴加埃當晚明確否認此說法，強調伊朗近期並無與美方談判的計畫，雙方目前尚未進入最終協議談判階段。

他透露，伊朗本週確實將派遣專家代表團前往多哈，但目的是跟進《伊斯蘭馬巴德諒解備忘錄》的執行進度，與美方代表團的行程無關。

巴加埃指出，備忘錄第 10 條（美方允許伊朗恢復原油出口）已獲美方簽發必要許可證，第 11 條（解凍伊朗海外資產）也在推進中。

然而，依備忘錄第 13 條規定，最終協議談判須待第 1、4、5、10、11 條持續落實後才能啟動，顯示伊朗仍堅持「先履約、後談判」的立場，雙方距離全面復談仍有相當距離。

荷姆茲海峽排雷及通行權爆分歧

伊朗外交部聲明強調，荷姆茲海峽排雷工作將由伊朗單獨執行，不會與任何國家合作，並籲法國勿採取可能加劇地區緊張的「挑釁行為」，直接回應法國總統馬克宏先前提出的聯合夥伴在海峽進行排雷的計畫。

伊朗軍方並於 29 日下午公告，所有通過海峽的船隻僅可從拉拉克島以南航道通行；伊朗副外長加里巴巴迪則重申，所有船隻必須依「伊朗路線」通過海峽，否則將面對應對措施。

他並透露伊朗與阿曼當天已就海峽管理新安排展開磋商，但伊朗反對另設其他通行路線，若阿曼無意參與，伊朗將自行決定管理方式。

阿曼外交大臣巴德爾則回應稱，阿曼與伊朗已就「任何海峽安排須符合國際法框架」達成共識，阿曼不支持收取通行費，但同意海事、環境及航運服務費可在自願基礎上，由受益方協商決定。

以色列：隨時可能與伊朗再開戰

與此同時，以色列國防部長卡茨 29 日在閉門軍情簡報中表示，以軍已做好對伊朗採取獨立軍事行動的準備，警告隨時可能與伊朗再次爆發衝突。

他列舉兩種可能觸發衝突的情境：川普認定談判破局而決意重啟戰事，或伊朗主動向以色列發射飛彈；一旦發生，以軍將啟動由以方主導、不依賴外部力量的「藍白行動」，並對伊朗境內目標實施「具震撼力」的回擊，且可能「明天就可能與伊朗陷入戰爭狀態。」

他同時強調，以色列目前不會干擾美國對伊朗的外交政策。

卡茨強硬表示，在黎巴嫩真主黨徹底解除武裝並實現非軍事化之前，以軍不會從黎巴嫩南部「撤回一毫米」。

他並透露，黎巴嫩南部緩衝區西、中段武裝設施幾近全毀，東段亦遭破壞約 73%，原居當地約 20 萬黎巴嫩民眾恐長期無法返家；加薩方面，卡茨則表示，若哈瑪斯被證實未滿足停火條件，以軍隨時可擴大地面行動並持續「定點清除」。