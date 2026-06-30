美歐聯手抗中？繼無人機、路由器後 美國傳再禁中國太陽能逆變器

鉅亨網編譯許家華 2026-07-01 07:53

美國政府正研擬進一步收緊中國能源設備限制。多位知情人士透露，川普政府正草擬一項新規定，擬禁止部分外國製逆變器 (Inverter) 進口美國，主要鎖定中國製產品，理由是擔憂相關設備可能被北京利用，對美國電網進行遠端干擾或癱瘓攻擊。若順利完成立法，最快可能於今年內公布，將成為美中科技競爭由半導體、通訊設備延伸至能源基礎設施的重要一步。

（圖：REUTERS/TPG）

知情人士表示，這項禁令目前由美國聯邦通信委員會 (FCC) 主導研擬，適用對象將是新一代外國製逆變器產品。逆變器是太陽能發電與儲能系統的核心設備，負責將太陽能板及電池的直流電轉換為可併入電網的交流電，因此被視為電力基礎設施的重要控制節點。

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消息人士指出，美國重新啟動相關禁令，部分原因是受到歐盟執委會近期政策影響。歐盟已宣布，未來由歐盟公共資金補助的能源專案將禁止採用中國製逆變器，並正研議透過新版《網路安全法 (Cybersecurity Act)》建立高風險供應商認定機制，不排除將部分中國供應商列入黑名單。

目前美國白宮與 FCC 均未對草案內容發表評論。中國駐美大使館則回應，堅決反對美方泛化國家安全概念，並反對對中國企業進行毫無根據的打壓，呼籲美國提供公平、公正且非歧視性的營商環境。

此次禁令也是川普政府重新強化對中國科技設備管制的一環。去年，美國因希望改善與中國關係，一度暫停多項限制措施，包括針對中國無人機、路由器及其他科技設備的制裁方案。不過，在中國加強稀土出口管制後，華府重新調整政策方向，再次聚焦關鍵基礎設施的供應鏈安全。

共和黨聯邦參議員 Tom Cotton 公開支持禁令。他表示，美國若持續依賴中國製逆變器，等同將整個國家電網置於風險之中，因此完全支持政府禁止相關產品進入美國市場。

目前中國是全球最大的逆變器生產國，其中陽光電源 (Sungrow Power Supply) (300274-SZ) 及華為 (Huawei) 為全球兩大主要供應商，近年透過價格競爭快速擴大全球市占率，尤其在歐洲及其他西方市場表現突出。

事實上，逆變器安全問題近年持續受到美國政府關注。《路透》去年曾披露，美國專家在拆解部分接入電網的中國製太陽能逆變器時，發現產品內含未列於產品文件中的通訊裝置，擔心可能繞過既有防火牆，形成潛在網路安全漏洞，引發能源主管機關高度警戒。

能源安全公司 SolarDefend 執行長 Uri Sadot 表示，歐洲與美國都逐漸意識到，若過度依賴單一國家的逆變器供應，可能失去對本國電力系統的自主控制權，因此近年開始將逆變器視為與 5G 設備相同等級的關鍵基礎設施。

除了逆變器外，美國近期也持續擴大中國科技產品限制。FCC 日前宣布，下月將表決新規，禁止在美國銷售內含黑名單企業零組件的電子設備，封堵中國企業透過零組件間接進入美國市場的漏洞；此前，美國已陸續禁止部分中國製無人機、消費型路由器及更多中國通訊設備進口。

此外，美國 2026 財政年度《國防授權法》(NDAA) 已禁止國防部採購來自「受關注外國實體」製造的太陽能電池、模組及逆變器，相關限制涵蓋中國企業，顯示能源設備已正式納入美國國安採購範圍。

分析人士認為，此次逆變器禁令若正式實施，將與歐盟政策形成呼應，象徵美歐正逐步建立共同的能源科技安全防線。曾於川普第一任期主導遊說盟友排除華為 5G 設備的前美國官員 Robert Strayer 表示，過去一直是美國推動歐洲重視中國科技風險，如今歐洲開始主動採取措施，未來雙方在能源與科技安全領域將有更大的合作空間。