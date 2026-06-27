鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-27 14:12

OpenAI 周五 (26 日) 推出三款全新人工智慧 (AI) 模型，並表示將配合美國政府要求，初期僅開放給「一小群可信任的合作夥伴」使用。

OpenAI發布三版GPT-5.6 配合美政府要求僅開放「可信任夥伴」使用 (圖:Shutterstock)

OpenAI 在官方部落格表示，公司「相信 AI 應廣泛開放」，正努力在未來幾周內全面推出這三款模型——GPT-5.6 Sol、Terra 與 Luna。OpenAI 指出，在正式發布前，已先向美國政府展示模型能力，並說明發布計畫。

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OpenAI 說：「我們不認為這種政府預先審查模式應成為長期常態。這會讓真正需要這些工具的使用者、開發者、企業、網路安全防禦人員以及全球合作夥伴無法及時取得最先進的技術。」

OpenAI 並未公布首批可使用新模型的合作夥伴名單。

兩周前，OpenAI 的競爭對手 Anthropic 便曾宣布，為了配合川普政府的出口管制命令，不得不關閉旗下兩款最新 AI 模型 Mythos 5 和 Fable 5 的使用權限。

Anthropic 在與華府官員積極協商後，周五局部開放 Mythos 5 給「可信任夥伴」使用，涵蓋 100 多家企業與機構，Fable 5 則尚未宣布開恢復使用。

自美國總統川普本月稍早簽署 AI 行政命令後，川普政府對 AI 產業的監管態度明顯轉趨積極。該行政命令雖未訂出具體規範，但要求 AI 開發商自願在模型全面發布前，先讓政府進行評估。

OpenAI 表示，正與川普政府合作，協助建立相關評估機制，並發展一套可重複運作的流程，以因應未來新模型發布。

OpenAI 表示：「我們採取這項短期措施，是因為相信這是未來幾周擴大開放使用的最佳途徑。」