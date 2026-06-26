鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-26 09:10

知情人士表示，川普政府已要求 OpenAI 分階段發布即將推出的新一代人工智慧 (AI) 模型 GPT-5.6。競爭對手 Anthropic 近期才在監管壓力下，停止所有客戶存取最新尖端 AI 模型 Fable 5 和 Mythos 5。

彭博引述的知情人士透露，OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 周三向員工表示，美國政府要求公司先將 GPT-5.6 提供給一小群可信賴合作夥伴，再逐步擴大對外發布。

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奧特曼在員工會議中指出，美國政府對最先進 AI 模型的能力愈來愈憂心，因此要求員工針對即將推出模型的安全性與限制措施，積極配合川普政府的意見，即使公司內部未必認同。不過，奧特曼並未直接提及 Anthropic 事件。

據了解，GPT-5.6 初期將僅提供 20 家合作夥伴使用，並可透過亞馬遜 (AMZN-US)Bedrock 平台存取。

由於美國政府以國家安全為由，限制外籍人士使用 Anthropic 最先進模型，Anthropic 已在本月稍早關閉 Mythos 5 與 Fable 5 的全球服務。在那之後，Anthropic 持續與美國政府協商，希望恢復對外開放模型。

OpenAI 與 Anthropic 近年持續競相推出更強大的 AI 模型，涵蓋程式設計、資安等多元應用，然而這項前所未見的政府干預，顯示川普政府已開始積極介入快速發展的 AI 產業，也讓業界提高警覺。

知情人士表示，OpenAI 員工也擔憂，美國政府對 Anthropic 採取的措施，未來可能影響 OpenAI 廣泛部署新模型的能力。

Anthropic 先前表示，美國政府之所以下令限制模型使用，是因為發現旗下最新模型 Fable 5 可透過特定方式「越獄」(jailbreak)，繞過安全護欄執行資安相關任務。

Anthropic 在官網聲明中說：「我們不同意，只因發現一項有限的越獄漏洞，就要求撤回已提供數億人使用的商業模型。若這項標準適用於整個產業，我們認為所有尖端 AI 模型的發布都將幾乎停擺。」

知情人士指出，目前各家 AI 公司仍自行建立向政府通報新模型的流程，包括應向哪些政府單位簡報、何時說明、揭露哪些資訊，以及應提前多久通知，都沒有明確規範。

部分 AI 業者則寄望川普本月稍早簽署的行政命令，能建立更清楚的制度。該命令要求政府與 AI 企業在 60 天內建立自願性合作框架，其中包括讓政府可在尖端 AI 模型正式發布前最多 30 天取得模型，以進行評估。