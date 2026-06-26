海力士ADR效應發酵！券商：三星若跟進赴美上市 估值將獲市場重新評價

鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-26 16:40

南韓媒體報導，隨著 SK 海力士宣布將赴美發行美國存託憑證 (ADR) 後股價大漲，韓國券商 KB 證券指出，若三星電子也跟進赴美發行 ADR，將有望吸引更多全球資金，帶動公司估值重新評價。

海力士ADR效應發酵！券商：三星若跟進赴美上市 估值有望獲得市場重新評價 (圖:Reuters/TPG)

KB 證券研究主管 Kim Dong-won 在最新報告中表示，三星電子若赴美發行 ADR，同樣可望從全球投資人參與度提高中受益。他說：「美國 ADR 上市被視為擴大全球投資人參與度最可行的資本政策之一，我們預期未來市場對此議題的討論將持續升溫。」

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Kim 表示，近期與海外投資人會面時發現，市場對三星電子赴美發行 ADR 的興趣遠高於預期，許多投資人認為，這將成為推升三星股價的重要催化劑。

考量到 ADR 上市的可能性、提高股東報酬政策，以及晶圓代工業務獲利改善等因素，KB 證券將三星電子目標價由 53 萬韓元上調至 55 萬韓元 (約 355 美元)。

KB 證券表示，考量三星電子目前估值仍偏低，加上市場環境有利，三星赴美發行 ADR 的可能性「不容輕易排除」。

SK 海力士周三宣布，董事會已批准發行以新發普通股為基礎的 ADR，計劃發行最多 1779 萬股新股，約占流通股 2.5%，預定 7 月 10 日在那斯達克開始交易。消息激勵 SK 海力士周四股價大漲逾 10%。

記憶體業者似乎正積極爭取全球最大資本市場美國投資人的青睞，根據日媒周四報導，NAND 快閃記憶體鎧俠 (Kioxia Holdings) 也計劃明年春天在紐約證券交易所 (NYSE) 發行 ADR，消息同樣激勵其股價周四收盤大漲 12%。

三星電子自 2000 年以來一直穩居南韓 Kospi 指數市值龍頭，但 SK 海力士本周一首度超車。雖然三星周三重新奪回市值王的寶座，但目前兩家公司市值差距仍十分接近。

不過周五科技股拋售潮再起，上述三家公司股價雙雙重挫作收，SK 海力士重挫 8.4%，三星電子挫跌 5.3%，鎧俠暴跌 11.2%。