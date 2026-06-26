近12.2萬人遭裁！2026全球科技業裁員逼近歷史高點：AI驅動「換血式重組」 轉向算力與模型

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-26 15:10

全球科技產業正經歷一場前所未見的「結構性洗牌」。根據全球科技裁員追蹤資料庫 Layoffs.fyi 最新統計，截至今年 6 月，全球科技業裁員人數已逼近 12.2 萬人，涉及超過 202 家科技公司，數據規模幾乎追平 2025 年一整年的 12.46 萬人。若依目前速度，今年全年裁員數量極可能超越 2023 年創下的歷史高點。

(圖:shutterstock)

職業諮詢機構 Challenger, Gray & Christmas 更指出，今年 5 月科技業單月裁員數創多年新高，「AI 導致人力需求下降」已成為企業公告中最常見的理由。

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不同於 2022–2023 年因疫情後過度招聘、資本市場轉冷而引爆的「恐慌式裁員」不同，今年的裁員潮發生在企業營收創新高、現金流充裕的背景之下。微軟、谷歌、亞馬遜、Meta、思科、IBM、戴爾、Salesforce 等逾 200 家跨國科技巨頭，均在獲利與雲端業務高速增長的同時啟動裁員。

綜合《Layoffs.fyi》、《TechCrunch》等外媒報導，這場裁員的本質是「騰籠換鳥」；裁撤中後台、客服、HR、數據標註、傳統軟體開發及中階主管等重複性崗位，將資源全面轉向大模型研發、AI 基礎設施、晶片設計、智能體 (Agent) 及資料中心建設。

Salesforce 執行長直言：「AI Agent 可以處理這些工作，公司不需要那麼多人。」

Atlassian、亞馬遜與 Meta 高層亦公開表示，AI 正根本性地改變企業所需的人才結構。

今年以來，科技巨頭的裁員計畫多與 AI 戰略直接掛鉤。甲骨文在截至 5 月底的年報中披露，過去一年員工總數從 16.2 萬降至 14.1 萬，減幅達 13%，並坦承 AI 技術部署導致人力縮減，節省資金轉投 AI 資料中心。

Cloudflare 在營收年增 34% 的當季裁員約 20%，聚焦財務、法務與中階管理。

思科也在獲利超預期的同時裁撤近 4000 人，將資源重配至晶片、光通訊與 AI 安全領域。

更有企業採取「邊裁邊招」的置換模式，像是 Meta 一次性裁減 8000 人，同時將 7000 名員工轉至 AI 相關團隊，IBM 在裁減約 200 個 HR 職位的同時，將 AI 與混合雲領域的招聘規模擴大三倍，通用汽車也裁減約 500–600 名 IT 人員，卻仍保留 80 個 AI 與自駕技術職缺。「走與招」並行凸顯產業正從「人力堆疊」轉向「智力密集」。

這股浪潮同樣席捲中國科技業。今年第二季以來，字節跳動、阿里巴巴、美團等企業頻傳「整體裁員 10%」與「6.30 大裁員」等消息，多數公司雖否認大規模裁員，但公開資訊顯示，組織正朝「收縮業務寬度、聚焦 AI」方向重組。

以字節跳動為例，該公司明確提出聚焦基礎模型、視頻生成與 MaaS 平台，同時優化非核心業務團隊。社交平台上瀰漫的焦慮，反映出國內雖未如美國大規模公開披露裁員數據，但 AI 驅動的人才結構調整已然啟動。

業界人士分析，本輪裁員潮並非單純的成本削減，而是技術革命下的必然陣痛。

OpenAI 執行長奧特曼提醒，部分企業存在「AI 洗地」現象，將既有組織縮編包裝為 AI 升級，實際上 AI 落地並不深入。真正的產業趨勢應是：淘汰重複性、標準化崗位，擴招模型研發、算力架構與數據治理等新興職位，AI 並不是要消滅「舊人」，而是要將人力釋放到更高附加價值的創新工作中。