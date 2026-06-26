4000美元再失守！專家：Fed轉向恐將引爆金價深度回檔 短期調整行情難結束

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-26 12:20

國際黃金價格週五 (26 日) 持續弱勢表現，現貨金價在台灣時間 11 點左右再度跌破每盎司 4000 美元，挫逾 1% 至 3984.07 美元，專家最新警告，Fed 主席華許主張收緊市場過剩流動性、重塑強勢美元環境，將直接瓦解黃金多年來靠「對沖貨幣貶值」上漲的核心交易邏輯，金價開啟下行通道只是時間問題。

(圖:shutterstock)

DeCarley Trading 共同創辦人、資深大宗商品交易員 Carley Garner 指出，市場普遍低估華許的政策思路。他傾向透過回收流動性、縮減貨幣供給量來抑制通膨，而非單純倚賴調整基準利率。

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Garner 說：「華許上任後清楚表明要徹底扭轉市場押注美元貶值的交易邏輯，當局希望靠強勢美元壓制通膨，這對黃金、白銀、銅等大宗商品都會形成顯著利空。一旦市場形成穩定強勢美元預期，延續多年的黃金多頭根基將被重構，過去投資人買金避險保值的核心動機也會隨之弱化。」

資金流向亦呼應 Garner 的判斷。她指出，自新冠疫情後流動性氾濫驅動的通膨交易長期主導全球市場，若監管層成功逆轉此格局，所有大宗商品都將承壓。目前投機熱錢持續撤出貴金屬與科技股等高風險資產，轉進能提供 4%-5% 穩定收益的美元與美債，「目前只有美債能穩定提供這個收益，一旦全球風險釋放，美元與美債是最優避險標的」。

她形容當前盤面猶如一場「緩慢發酵的下跌行情」，短期調整難言結束，加上大宗商品傳統夏季淡季將至，下行壓力進一步加大。

基於政策環境與資金撤退判斷，她預估現貨黃金將在每盎司 3600 至 3700 美元區間構築有效底部，該區間足以消化前期單邊上漲累積的多頭泡沫，完成健康價格重置。

Garner 說：「過去四年各類資產上漲完全依託超發流動性，唯有出清這部分增量資金，資產才能回歸合理定價。」