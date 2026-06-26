聚焦AI與半導體！三星擬未來10年在韓砸逾1000兆韓元投資 創韓企史上最高紀錄

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-26 12:35

南韓三星電子預計在下周一 (29 日) 於南韓總統府舉行的「韓國大飛躍三大超級項目國民報告會」上宣布，將在未來 10 年在南韓本土尖端產業投資計畫，總規模超過 1000 兆韓元 (約 6475 億美元)，相當於南韓 2025 年名目 GDP(約 1.87 兆美元) 的三成以上，創該國企業史上單筆投資最高紀錄。

(圖:shutterstock)

上述投資藍圖由三星電子牽頭，聯合三星 SDI、三星顯示等集團子公司共同推進，涵蓋半導體、AI 資料中心、次世代顯示面板及儲能電池等核心領域。

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半導體為重中之重。三星擬投入約 300 兆韓元於光州及全羅南道新建多座晶圓廠，配合政府打造全國第二大半導體產業集群。

以單座先進晶圓廠約 60 兆韓元造價估算，300 兆韓元可興建四至五座先進製程工廠，規模可與現有平澤基地匹敵。

AI 投資方面，三星將於忠清南道持續擴充算力叢集，依託 HBM 優勢對接全球 AI 基礎建設需求，SDI 則加碼新一代動力與儲能電池產線，三星顯示持續投資下一世代 QD-OLED 及 Micro LED 技術研發與產能。

作為全球最大 DRAM 與 NAND flash 供應商，三星正面臨 SK 海力士 HBM 領先優勢及台積電先進製程代工競爭壓力。

財報數據顯示，三星電子 2025 年營業利潤 43.6 兆韓元，機構預估今年可上看 55 兆韓元，2026 至 2028 年半導體榮景期間累計營業利潤有望突破 150 兆韓元，未來 10 年千兆級資本支出具財務可行性。