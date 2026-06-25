鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-26 07:30

蘋果 (AAPL-US) 週四 (25 日) 正式調漲多項硬體產品售價，但旗下最暢銷的 iPhone、Apple Watch、AirPods 與 AirTag 並未跟進漲價，顯示公司此次僅針對部分產品調整價格，避免在新一代 iPhone 發表前影響旗艦產品競爭力。

為何蘋果iPhone、Apple Watch、AirPods全數凍漲？(圖：翻攝appleinsider)

此次漲價涵蓋 Mac、iPad、HomePod mini 與 Vision Pro 等產品，主因是 AI 帶動記憶體與儲存晶片成本持續攀升，蘋果決定將部分成本轉嫁給消費者。

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iPhone 等部分蘋果產品凍漲

蘋果在短暫關閉官網更新價格後，週四公布最新售價。其中，HomePod mini 售價由 99 美元調升至 129 美元；iPad Air 起售價由 599 美元調高至 749 美元；iPad Pro 則由 999 美元漲至 1,199 美元。

此外，MacBook Neo、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac Studio 與 Vision Pro 也同步調漲售價。

相較之下，iPhone、Apple Watch、AirPods 及 AirTag 全數維持原價，消費者購買這些產品的成本並未增加。

保留旗艦產品價格 為今年新一代 iPhone 鋪路

市場認為，蘋果選擇維持 iPhone 售價，主要是考量秋季新機發表在即。

由於 iPhone 仍是蘋果最大的營收來源，也是最重要的旗艦產品，若此時調漲售價，可能影響新一代 iPhone 的市場定位與銷售策略，因此公司選擇將價格維持不變，把下一波調價空間留給預計 9 月登場的新機。

另一方面，Mac 與 iPad 的產品汰換週期普遍較智慧型手機及耳機更長，因此蘋果認為，這類產品對價格調整的承受能力相對較高。

庫克：記憶體成本飆升 已無法自行吸收

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 日前表示，公司已盡可能自行吸收零組件成本，但隨著記憶體與儲存晶片價格大幅攀升，已無法再完全消化成本壓力。

他形容目前的記憶體供應吃緊猶如「百年一遇的大洪水」(hundred-year flood)，在成本持續上升下，蘋果不得不調整部分產品售價，以維持整體獲利能力。

此次漲價策略也顯示，蘋果並未全面調升所有產品價格，而是優先調整受記憶體成本衝擊較大的產品線，同時維持 iPhone、Apple Watch 與 AirPods 等核心消費性產品售價，以兼顧獲利能力與市場需求。