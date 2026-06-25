為何蘋果iPhone、Apple Watch、AirPods全數凍漲？
鉅亨網編譯羅昀玫
蘋果 (AAPL-US) 週四 (25 日) 正式調漲多項硬體產品售價，但旗下最暢銷的 iPhone、Apple Watch、AirPods 與 AirTag 並未跟進漲價，顯示公司此次僅針對部分產品調整價格，避免在新一代 iPhone 發表前影響旗艦產品競爭力。
此次漲價涵蓋 Mac、iPad、HomePod mini 與 Vision Pro 等產品，主因是 AI 帶動記憶體與儲存晶片成本持續攀升，蘋果決定將部分成本轉嫁給消費者。
iPhone 等部分蘋果產品凍漲
蘋果在短暫關閉官網更新價格後，週四公布最新售價。其中，HomePod mini 售價由 99 美元調升至 129 美元；iPad Air 起售價由 599 美元調高至 749 美元；iPad Pro 則由 999 美元漲至 1,199 美元。
此外，MacBook Neo、MacBook Air、MacBook Pro、iMac、Mac Studio 與 Vision Pro 也同步調漲售價。
相較之下，iPhone、Apple Watch、AirPods 及 AirTag 全數維持原價，消費者購買這些產品的成本並未增加。
保留旗艦產品價格 為今年新一代 iPhone 鋪路
市場認為，蘋果選擇維持 iPhone 售價，主要是考量秋季新機發表在即。
由於 iPhone 仍是蘋果最大的營收來源，也是最重要的旗艦產品，若此時調漲售價，可能影響新一代 iPhone 的市場定位與銷售策略，因此公司選擇將價格維持不變，把下一波調價空間留給預計 9 月登場的新機。
另一方面，Mac 與 iPad 的產品汰換週期普遍較智慧型手機及耳機更長，因此蘋果認為，這類產品對價格調整的承受能力相對較高。
庫克：記憶體成本飆升 已無法自行吸收
蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 日前表示，公司已盡可能自行吸收零組件成本，但隨著記憶體與儲存晶片價格大幅攀升，已無法再完全消化成本壓力。
他形容目前的記憶體供應吃緊猶如「百年一遇的大洪水」(hundred-year flood)，在成本持續上升下，蘋果不得不調整部分產品售價，以維持整體獲利能力。
此次漲價策略也顯示，蘋果並未全面調升所有產品價格，而是優先調整受記憶體成本衝擊較大的產品線，同時維持 iPhone、Apple Watch 與 AirPods 等核心消費性產品售價，以兼顧獲利能力與市場需求。
蘋果週四股價重挫逾 6% 至每股 275.15 美元，創 2025 年 4 月以來最大單日跌幅，成為道瓊表現最差的成分股。
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