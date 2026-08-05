Microchip攜手美光 衝刺PCIe Gen 6儲存架構

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-05 13:53

Microchip (MCHP-US) 今 (5) 日宣布，攜手美光 (MU-US) 展示完整的端對端 PCIe Gen 6 儲存架構，結合 Microchip 3 奈米 Switchtec PCIe Gen 6 交換器與美光 9650 NVMe 固態硬碟 (SSD)，凸顯次世代 PCIe 技術提供更高的資料吞吐量、更低的延遲，以及可擴充的連線能力，以支援 AI、高效能運算及雲端資料中心工作負載。

MICROCHIP Switchtec PCIe 交換器和 Micron 9650 NVMe 固態硬碟。(圖：MICROCHIP提供)

Microchip 此次在 2026 Future of Memory and Storage Conference 上，展示採用 Switchtec Gen 6 PCIe Fanout 交換器作為主機處理器，與多顆美光 9650 SSD 之間的高頻寬、低延遲互連架構，讓 SSD 能充分發揮 PCIe Gen 6 的高速效能。此架構支援可組合式與資源分離系統設計，讓資料中心架構師能更有效率地擴充儲存資源，同時維持可預期的系統效能。

‌



Microchip 企業副總裁暨資料中心解決方案事業部總經理 Brian McCarson 表示，提升資料中心效能並非單一元件即可達成，與美光合作突顯整體生態系協同發展的重要性，結合雙方在交換技術與儲存技術上的互補優勢，共同展示完整整合的生態系如何打造具備可擴充性、高頻寬的架構，以支援新一代 AI 與雲端平台。

隨著 AI 模型規模與複雜度持續提升，資料中心必須在運算、記憶體及儲存資源之間傳輸愈來愈大量的資料。PCIe 6.0 將每通道頻寬提升至 64 GT/s，相較 PCIe 5.0 提升一倍，可提供高負載 AI 應用所需的持續資料吞吐能力。

美光核心資料中心事業部解決方案行銷資深總監 Larry Hart 表示，AI 基礎架構正邁入全新階段，儲存效能與生態系互通性必須同步提升。美光 9650 SSD 是業界首款量產的 PCIe Gen 6 SSD，搭配 Microchip Switchtec PCIe Gen 6 交換技術，充分展現可擴充儲存架構如何協助資料中心提升資料吞吐量、降低延遲，並更有效率地移動資料，以支援新一代 AI、高效能運算及雲端工作負載。

Microchip Switchtec Gen 6 PCIe 交換器採用 3 奈米製程技術打造，支援高通道數、先進錯誤隔離 (Error Containment)、完整診斷功能，以及 Multicast 功能，可在同一 PCIe 網域內有效率地將資料分送至多個設備。

該交換器可在 CPU、GPU、SoC、AI 加速器及儲存設備之間提供高速連線，同時協助最佳化高負載運算環境中的功耗表現。上述功能有助於確保 AI 與雲端基礎架構中的資料傳輸可靠性及系統韌性。為進一步維護系統完整性，Switchtec Gen 6 PCIe 交換器整合硬體信任根與安全開機架構，並採用符合 CNSA 2.0 安全標準的後量子安全加密演算法。