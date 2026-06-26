安森美斥70億美元收購Synaptics 搶實體AI商機
鉅亨網記者魏志豪 台北
安森美 (onsemi)(ON-US) 今 (26) 日宣布將以全股票交易方式收購 Synaptics (新思國際科技)(SYNA-US) 約當 70 億美元，以加速公司從電源與感測領域，進一步演進為智慧系統領導供應商，並將業務版圖從 AI 資料中心擴展至實體 AI (Physical AI)，該交易預期 2027 年中完成。
onsemi 看好，此次併購將讓公司在 2030 年的潛在市場 (TAM) 增加 300 億美元，達到 2,430 億美元，預計收購 Synaptics 後，公司將站上「電源、感測、連網運算與控制」四大實體 AI 支柱的交會點，讓機器能夠在實體世界中感知、決策、行動並自我適應。
雙方表示，合併將加速 onsemi 朝全球智慧系統領導者邁進。透過納入 Synaptics 差異化的 Edge AI 運算業務，以及人機介面與無線連接解決方案組合，onsemi 預期將把能力從既有的電源與感測，延伸至智慧系統，並為更廣泛的終端市場帶來更高價值。
onsemi 總裁暨執行長 Hassane El-Khoury 表示，隨著 AI 從雲端走向實體世界，包括汽車與工業應用，下一階段創新將仰賴能即時感知、決策、行動與適應的系統。此交易將為 onsemi 立即增加連網運算能力，擴大軟體與生態系觸及範圍，並在客戶越來越需要智慧系統之際，讓 onsemi 提供更大價值。
Synaptics 總裁暨執行長 Rahul Patel 表示，今日宣布的交易，是加速 Synaptics 在 Edge AI 與 Physical AI 成長及領導地位的重要一步。Synaptics 在 AI 原生運算、連接與人機介面上的優勢，將與 onsemi 在智慧電源與感測領域的領導地位結合，為客戶提供橫跨 Edge AI 技術堆疊各層的整合解決方案與開發平台。
雙方表示，這項組合將可支援能在實體 AI 應用中即時感知、決策、行動與適應的系統，包括自動駕駛、機器人與 AR/VR 等領域。Synaptics 的 Astra 平台結合專為 AI 設計的處理器與 NPU，可支援多模態智慧應用，同時搭配涵蓋 Wi-Fi、Bluetooth 與 GPS 的無線連接產品組合，以及完整的開源軟體堆疊，以利快速部署。
雙方產品組合高度互補，預期將使 onsemi 加速創新與產品路線圖推進，提高每一平台的美元含量，並深化長期客戶關係。onsemi 預期，合併後將提高公司對高價值、差異化系統解決方案的曝險，並結合嵌入式 IP 與軟體，支撐產品組合改善、毛利率擴張與長期成長。
onsemi 預期，交易完成後 18 個月內，將對非 GAAP 每股盈餘產生增益效果，並帶來每年約 2 億美元的綜效。合併後的毛利率預期也將符合 onsemi 長期財務模型。onsemi 並表示，在交易等待完成期間，仍將維持既有資本回饋政策。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 晶片熱潮外溢！富達國際：邊緣AI與人形機器人成亞洲下波新引擎 這地區最具優勢
- AI催生超級併購潮！全球2026年總交易額上看4兆美元、巨型交易占近半
- 功率半導體將爆發？AI支出轉向推論時代 「這家公司」有望成最大受惠者之一
- SpaceX收購Cursor催生少年億萬富豪！4名MIT同窗25歲身價飆漲 傳統財富模式被改寫
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告