安森美斥70億美元收購Synaptics 搶實體AI商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-26 09:38

安森美 (onsemi)(ON-US) 今 (26) 日宣布將以全股票交易方式收購 Synaptics (新思國際科技)(SYNA-US) 約當 70 億美元，以加速公司從電源與感測領域，進一步演進為智慧系統領導供應商，並將業務版圖從 AI 資料中心擴展至實體 AI (Physical AI)，該交易預期 2027 年中完成。

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

onsemi 看好，此次併購將讓公司在 2030 年的潛在市場 (TAM) 增加 300 億美元，達到 2,430 億美元，預計收購 Synaptics 後，公司將站上「電源、感測、連網運算與控制」四大實體 AI 支柱的交會點，讓機器能夠在實體世界中感知、決策、行動並自我適應。

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雙方表示，合併將加速 onsemi 朝全球智慧系統領導者邁進。透過納入 Synaptics 差異化的 Edge AI 運算業務，以及人機介面與無線連接解決方案組合，onsemi 預期將把能力從既有的電源與感測，延伸至智慧系統，並為更廣泛的終端市場帶來更高價值。

onsemi 總裁暨執行長 Hassane El-Khoury 表示，隨著 AI 從雲端走向實體世界，包括汽車與工業應用，下一階段創新將仰賴能即時感知、決策、行動與適應的系統。此交易將為 onsemi 立即增加連網運算能力，擴大軟體與生態系觸及範圍，並在客戶越來越需要智慧系統之際，讓 onsemi 提供更大價值。

Synaptics 總裁暨執行長 Rahul Patel 表示，今日宣布的交易，是加速 Synaptics 在 Edge AI 與 Physical AI 成長及領導地位的重要一步。Synaptics 在 AI 原生運算、連接與人機介面上的優勢，將與 onsemi 在智慧電源與感測領域的領導地位結合，為客戶提供橫跨 Edge AI 技術堆疊各層的整合解決方案與開發平台。

雙方表示，這項組合將可支援能在實體 AI 應用中即時感知、決策、行動與適應的系統，包括自動駕駛、機器人與 AR/VR 等領域。Synaptics 的 Astra 平台結合專為 AI 設計的處理器與 NPU，可支援多模態智慧應用，同時搭配涵蓋 Wi-Fi、Bluetooth 與 GPS 的無線連接產品組合，以及完整的開源軟體堆疊，以利快速部署。

雙方產品組合高度互補，預期將使 onsemi 加速創新與產品路線圖推進，提高每一平台的美元含量，並深化長期客戶關係。onsemi 預期，合併後將提高公司對高價值、差異化系統解決方案的曝險，並結合嵌入式 IP 與軟體，支撐產品組合改善、毛利率擴張與長期成長。