鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-26 08:10

蘋果 (AAPL-US) 週四 (25 日) 宣布調漲 Mac、iPad 等硬體產品售價，股價重挫，成為當日大型科技股中表現最弱勢個股之一。不過，華爾街投行最新發布的分析報告，普遍維持蘋果原有評等與目標價。

華爾街認為，此次漲價主要是為了因應 AI 帶動的記憶體成本飆升，目的在於守住毛利率，而非反映終端需求疲弱。

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前一日，美光 (MU-US) 公布優於預期的財報與展望，進一步強化市場對 AI 將持續推升 DRAM 與 NAND 價格的預期，也使投資人更加理解蘋果此次調漲售價的背景。

Evercore：漲價是為了守住毛利率

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 重申蘋果「優於大盤」(Outperform) 評等，目標價維持 365 美元。

他指出，蘋果通常只會在新產品推出時調整售價，因此此次於產品週期中途漲價相當罕見。Evercore 認為，DRAM 與 NAND 價格已較一年前上漲數倍，加上蘋果與記憶體供應商簽訂的長期供貨合約於本季到期，使公司更容易受到現貨價格波動影響。

Evercore 表示，持續攀升的記憶體成本已超出蘋果自行吸收的能力，因此調漲售價有助於維持毛利率。不過，Mac 與 iPad 漲價仍可能對部分消費需求造成壓力。

此外，由於蘋果此次並未調整 iPhone 售價，Evercore 認為，今年 9 月預計發表的新一代 iPhone，將成為市場下一個重要的價格觀察焦點。

Wedbush：蘋果仍具漲價能力

Wedbush 分析師 Dan Ives 同樣維持「優於大盤」(Outperform) 評等，目標價維持 400 美元。

Ives 表示，儘管蘋果擁有龐大的採購規模，但在記憶體與儲存晶片成本持續飆升下，提高硬體售價已勢在必行。他認為，蘋果高階產品銷售占比持續提高，公司仍具備調漲售價而不致明顯流失客戶的能力。

Wedbush 同時提到，蘋果近期宣布與英特爾 (INTC-US) 擴大半導體合作，將有助於分散晶片供應來源，並提升美國本土製造能力。隨著 AI 基礎建設持續推升記憶體與半導體需求，此策略可望協助蘋果取得更多晶片產能。

華爾街共識：聚焦獲利能力而非需求

雖然 Evercore 與 Wedbush 的分析角度不同，但結論一致。兩家機構均未因蘋果此次調漲售價而下修評等或目標價。

分析師普遍認為，此次價格調整主要反映記憶體成本大幅上漲，而非終端需求惡化。市場接下來將持續觀察，硬體漲價是否影響消費者購買意願，以及蘋果能否藉此維持毛利率與獲利能力，在 AI 帶動的新一波成本壓力下維持競爭優勢。