鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-24 07:47

隨著美國與伊朗達成 60 天臨時協議，連接波斯灣與全球市場的荷姆茲海峽船舶通行量逐漸回升。儘管風險依然存在，這條在美伊衝突期間一度幾乎遭封鎖數月的戰略水道正吸引油輪重返。

目前穿越荷姆茲海峽的船舶不僅包括受困好幾個月後急於離開波斯灣的船隻，也有不少油輪正逆向駛入波斯灣準備裝載原油，而吸引後者重返波斯灣的關鍵因素是高額運價。

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儘管市場仍面臨高度不確定性，且戰爭險保險費率居高不下，但目前油輪租船價格已漲為衝突爆發前的近三倍，足以抵銷風險成本。

近期船流增加主要受惠於美伊達成的 60 天協議，以及雙方持續就更棘手議題展開談判。

海事情報公司 Windward 表示，周二 (23 日) 共紀錄到 21 艘船舶通過荷姆茲海峽，其中七艘駛入波斯灣。

而離開波斯灣的 14 艘船舶，包括一艘南韓籍貨櫃船以及一艘賴比瑞亞籍超大型油輪 (VLCC)。

Windward 指出，這顯示「市場對於航道可行性的信心正開始回升」。

不過該公司也強調，荷姆茲海峽尚未完全恢復正常運作，因為相關限制措施與風險仍然存在。

在此同時，海運與貿易數據公司 Kpler 指出，截至周二仍有約 162 艘滿載原油的油輪停留在荷姆茲海峽及周邊區域，合計載有約 1.2 億桶原油及油品。

值得注意的是，Windward 與 Kpler 數據均未納入關閉 AIS 訊號、進入「黑船」狀態的船舶。

油價單月重挫 16%

對原油市場而言，更多中東原油重新流向全球市場的可能性，持續打壓油價。

受供應恢復預期影響，紐約西德州原油期貨與布蘭特原油期貨周二雙雙下跌 1%，前者報報每桶 73.21 美元，布蘭特原油報 76.85 美元。兩者本月至今累計跌幅均接近 16%。

然而市場普遍認為，目前停火局面仍相當脆弱。

彭博智庫資深運輸、物流與航運分析師 Lee Klaskow 說：「不確定性仍然極高，情勢隨時可能急轉直下。」

他指出，船東目前只是試探性重返市場，在這種局勢快速變化的環境下，任何單一事件都可能導致局面再度惡化。

高運價抵銷戰爭保費

目前超大型油輪 (VLCC) 單日租金約 28 萬美元，接近衝突前的三倍水準，這可能是船東願意承擔風險的重要原因之一。

許多業界人士認為，這種高運價未必能維持太久，因為隨著各國逐漸降低對經由荷姆茲海峽運輸原油的依賴，未來進出該海峽的油輪需求可能下降。

目前中東產油國正積極尋找陸路替代方案，包括興建新輸油管線或擴充既有管線。在此同時，原油進口國也持續尋找替代能源及替代供應來源。

中東產油國加速擺脫荷姆茲依賴

哥倫比亞大學全球能源政策中心資深研究員 Karen Young 表示，沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 未來可能更傾向透過輸油管線出口原油。

阿聯已經明確表態，不希望完全依賴荷姆茲海峽。

Young 指出，即使海峽重新開放，要恢復至戰前每天約 2000 萬桶原油及油品通行量仍面臨挑戰。部分油井停產、加上戰爭期間能源設施可能遭受損害，都影響產量恢復速度。

她預估，幾個月後產量大約可恢復至正常水準的 70%。

戰爭險仍居高不下

目前高運價也有助於抵銷油輪所需支付的高額戰爭風險保險費。

在衝突爆發前，相關保費通常約占貨物價值的 0.1% 至 0.2% ㄝ但據報導，今年 3 月部分高風險船舶的保費一度飆升至貨物價值的 10%。