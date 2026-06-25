鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-25 10:58

在受困波斯灣數月的油輪陸續駛離荷姆茲海峽之後，投資人開始押注全球原油供應將逐步改善，國際油價周四 (26 日) 走軟，把美伊開戰以來累積的漲幅全數回吐殆盡。

8 月交割的美國西德州原油 (WTI) 下跌 1.66%，跌至每桶 69 美元附近，布蘭特原油 (Brent) 下跌 1.79%，跌破每桶 73 美元，回到 2 月底中東戰事爆發前的水準。

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根據船舶追蹤公司 Kpler 資料，自美國與伊朗達成協議、重新開放荷姆茲海峽以來，已有超過 20 艘油輪載運約 3500 萬桶原油這條關鍵航運通道。這些非伊朗籍油輪自航道遭封鎖至今已在波斯灣受困超過三個月，大部分船隻預計將於 8 月初抵達亞洲目的地。

花旗集團表示，對「大宗商品曲線套利策略」(curve-carry strategies) 而言，最艱難的時期可能已經過去。在美伊戰爭期間，由於較近月原油價格大漲，導致放空近月合約、買進遠月合約的交易策略大受打擊。

花旗表示目前情境已轉為「重大降溫」，預料隨著荷姆茲海峽運輸逐步恢復正常，布蘭特原油在未來 6 至 12 個月可能跌至每桶 60-65 美元。

花旗還建議，若夏季期間油價出現短暫反彈可能都只是曇花一現，投資人應考慮逢高減碼。