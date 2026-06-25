鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-26 07:03

黃金周四 (25 日) 反彈，美國最新通膨數據大致符合預期，淡化聯準會 (Fed) 立即升息的疑慮，使美元和美債殖利率走低，進而支撐黃金。

〈貴金屬盤後〉通膨數據淡化Fed立即升息隱憂 黃金站回4000美元 (圖:Shutterstock)

黃金現貨上漲 0.8%，報每盎司 4032.74 美元，盤中一度下挫 1%。

8 月交割的黃金期貨收高約 1%，報每盎司 4047.60 美元。

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美國 5 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年升 4.1%，這是自 2023 年 4 月以來的最大漲幅，也是首次突破 4.0%，但符合經濟學家所估的漲幅

High Ridge Futures 貴金屬交易總監 David Meger 說：「PCE 物價數據基本上符合市場預期。目前來看，這也是黃金今日走勢相對平穩的原因之一。」

PCE 通膨數據公布後，美元回吐漲幅、轉為下跌，使得以美元計價的黃金對海外交易商而言更為便宜。美債殖利率也小幅走低。

芝加哥商品交易所 (CME)FedWatch 數據顯示，市場預測 12 月升息的機率為 80%，從 PCE 數據發布前的 85% 下滑，上周 Fed 政策聲明發布前則為 61%。

Meger 說：「未來的主要焦點仍將是通膨壓力，這也是過去幾個交易日黃金價格走弱的部分理由。」

在 Fed 於決策會議上釋放鷹派訊號之後，由於市場對今年升息預期升溫，金價周三跌破每盎司 4000 美元，是 2025 年 11 月以來首見。

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