鉅亨網新聞中心 2026-06-25 16:02

過去三年間在全球央行購金熱潮、降息預期與避險需求支撐下，一路狂飆的黃金與白銀市場正經歷劇烈反轉，正式宣告進入技術性熊市。

黃金跌入技術性熊市 ETF湧賣壓、只剩央行苦撐。(圖:shutterstock)

隨著金價周三 (24 日) 重挫 3% 並一舉失守每盎司 4,000 美元整數大關，今年累計跌幅已接近 8%；白銀表現更為疲軟，跌幅高達 9.5%，報 55.6 美元，不僅跌破 70 美元關卡與週線支撐位，更創下去年 12 月以來的新低。

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本輪市場情緒的急劇轉向，核心原因在於市場對美國利率路徑的重新定價。

對於不孳息的黃金而言，高利率環境大幅增加了持有成本，促使資金撤離並轉向收益型資產。

華爾街各大機構對金市的態度也出現集體轉向。高盛、德意志銀行、花旗與摩根士丹利等機構近期密集下調黃金目標價，其中高盛更將年底目標調降 500 美元至 4,900 美元，顯見機構對短期前景已轉趨謹慎。

資金流向同樣佐證了這一趨勢，黃金 ETF 持續出現淨流出，且線下消費端亦呈現「買漲不買跌」的觀望氛圍，即便零售商推出各類促銷優惠，仍難以扭轉成交低迷的局面。

目前黃金市場唯一的支撐力量僅剩全球央行購金。數據顯示，官方部門的增持動能仍舊強勁，成為阻止金價進一步崩跌的「壓艙石」。

然而，4,000 美元關口作為重要的心理防線，其後續支撐力度將成為市場關鍵指標；一旦失守，恐將引發程序化交易的平倉壓力。