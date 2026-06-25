黃金跌入技術性熊市 ETF湧賣壓、只剩央行苦撐
鉅亨網新聞中心
過去三年間在全球央行購金熱潮、降息預期與避險需求支撐下，一路狂飆的黃金與白銀市場正經歷劇烈反轉，正式宣告進入技術性熊市。
隨著金價周三 (24 日) 重挫 3% 並一舉失守每盎司 4,000 美元整數大關，今年累計跌幅已接近 8%；白銀表現更為疲軟，跌幅高達 9.5%，報 55.6 美元，不僅跌破 70 美元關卡與週線支撐位，更創下去年 12 月以來的新低。
本輪市場情緒的急劇轉向，核心原因在於市場對美國利率路徑的重新定價。
過去支撐金價上行的「降息交易」邏輯已徹底失效，隨著聯準會新任主席沃華許釋出鷹派信號，市場開始計入年底進一步升息的可能性，導致美元指數走強與美債殖利率維持高位。
對於不孳息的黃金而言，高利率環境大幅增加了持有成本，促使資金撤離並轉向收益型資產。
華爾街各大機構對金市的態度也出現集體轉向。高盛、德意志銀行、花旗與摩根士丹利等機構近期密集下調黃金目標價，其中高盛更將年底目標調降 500 美元至 4,900 美元，顯見機構對短期前景已轉趨謹慎。
資金流向同樣佐證了這一趨勢，黃金 ETF 持續出現淨流出，且線下消費端亦呈現「買漲不買跌」的觀望氛圍，即便零售商推出各類促銷優惠，仍難以扭轉成交低迷的局面。
目前黃金市場唯一的支撐力量僅剩全球央行購金。數據顯示，官方部門的增持動能仍舊強勁，成為阻止金價進一步崩跌的「壓艙石」。
然而，4,000 美元關口作為重要的心理防線，其後續支撐力度將成為市場關鍵指標；一旦失守，恐將引發程序化交易的平倉壓力。
雖然從長期來看，財政赤字擴張與貨幣體系多元化等支持貴金屬的基本面因素並未消失，但市場主導邏輯已從「降息交易」強勢切換為「高利率交易」。
對於投資人而言，那段曾支撐黃金價格連續翻倍的單邊上漲盛宴，恐怕已經告一段落，未來市場恐將進入漫長的震盪築底階段。
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