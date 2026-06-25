鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-25 09:41

隨著更多油輪公開通過荷莫茲海峽，國際油價回落，外資下修今明年油價展望，航空股近期聯袂大漲，華航 (2610-TW) 今 (25) 日早盤衝破 24 元價位創 2025 年 3 月下旬以來新高。

隨著美國和伊朗達成臨時和平協議，澳洲麥格理集團 (Macquarie) 大幅下修對 2026 年與 2027 年的油價預測，今年均價約落在每桶 77 美元，遠低於先前的 89 美元預測值。

‌



法人分析，隨著暑期客運旺季到來，將帶動載客率和單位收益提升，而空運則受惠 AI 及半導體等高附加價值貨物需求延續，價量有望皆維持高檔，惟燃油成本改善效果具遞延性，預期航空業成本壓力於第四季逐步緩解。

其中，亞太需求延續成長、客運票價維持高檔，考量旅客預期心理影響，暑期機票需求提前釋放，加上去年第三季基期較低，預期今年第三季單位收益有望維持年增表現。

而受惠 AI 貨物帶動跨太平洋空運，價格大幅上揚。

華航表示，暑假旅遊旺季來臨，加上亞太地區多場大型活動和世界杯足球賽賽事，6 月機票持續熱賣，以歐洲、北美等航線訂位率最佳。