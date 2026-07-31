鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-31 10:48

台灣經濟研究院今 (31) 日公布 6 月製造業景氣信號值為 17.30 分，較上月增加 1.08 分，燈號續亮第二顆黃紅燈，合計亮黃紅燈和紅燈的產業占比高達逾 60%。

就 6 月景氣信號各主要組成項目觀察，有 3 項分數增加、2 項減少，其中需求面、原物料投入面和售價面分別增加 0.69 分、0.61 分、0.11 分，經營環境面和成本面則分別減少 0.29 分、0.05 分。

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而在不同產業燈號的消長上，亮藍燈比重由 0.89% 降至 0%，黃藍燈由 16.85% 減少至 6.03%，綠燈由 35.46% 減少至 25.73%，黃紅燈由 19.94% 增加至 35.56%，紅燈更由 26.86% 增加至 32.68%。

台經院指出，隨著美伊簽署諒解備忘錄，全球能源供應風險有所緩解，6 月歐元區、日本和中國製造業 PMI 不僅維持在景氣擴張區間，且均較上月改善，美國製造業 PMI 雖略為回落，仍處於擴張區間，顯示全球製造業景氣持續展現韌性。

而國內受惠於 AI、高效能運算和雲端服務應用需求強勁，加上外銷產品價格上漲，外銷訂單及生產指數年增幅持續擴大，推升需求面、原物料投入面、售價面等指標。