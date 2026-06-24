鉅亨網編譯許家華 2026-06-25 04:37

標普道瓊指數公司周二宣布，Alphabet (GOOGL-US) 將於 6 月 29 日起正式取代威訊通訊 (Verizon Communications)(VZ-US)，成為道瓊工業指數成分股之一。這項調整被視為美國股市指標性指數持續向人工智慧 (AI)、雲端運算及數位經濟靠攏的重要訊號。

（圖：REUTERS/TPG）

消息公布後，Alphabet 盤前股價上漲 0.3%，威訊通訊則下跌 0.55%。

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道瓊工業指數於 1896 年 5 月創立，是美國歷史最悠久、最具代表性的股票指數之一，目前由 30 家美國大型企業組成，涵蓋科技、金融、工業、醫療保健及消費等主要產業。此次也是自 2024 年 11 月以來，道瓊指數首次調整成分股。當時輝達 (NVDA-US) 與宣偉 (SHW-US) 分別取代英特爾 (INTC-US) 與陶氏化學 (DOW-US) 成為新成分股。

標普道瓊指數公司指出，道瓊工業指數採用價格加權 (price-weighted) 計算方式，而非市值加權，因此股價較低的股票對指數影響力有限。

該公司在聲明中表示，威訊通訊目前在道瓊工業指數中的權重僅約 0.5%，原因在於其股價相對較低，使其對整體指數變動的影響微乎其微。

相較之下，Alphabet 擁有更廣泛且多元化的業務版圖，涵蓋數位廣告、雲端基礎設施、人工智慧、硬體設備、自動駕駛、醫療科技及媒體分發等領域。

標普道瓊指數公司表示，將 Alphabet 納入道瓊工業指數後，可進一步提升指數對美國經濟中快速成長產業的代表性與覆蓋範圍。該公司認為，Alphabet 無論在市值、股價水準或業務廣度方面，都更能代表通訊服務類股在當前美國經濟中的地位。

根據 CompaniesMarketCap 統計資料，截至近期為止，Alphabet 市值約達 4.22 兆美元，遠高於威訊通訊的 1,951.2 億美元，兩者市值差距超過 20 倍。

市場分析人士指出，道瓊工業指數近年來持續增加科技與 AI 相關企業比重。繼 2024 年將輝達納入成分股後，如今再加入 Alphabet，顯示指數編製機構正積極調整產業結構，以反映美國經濟重心由傳統電信與工業領域轉向 AI、數位服務與雲端運算產業。

Alphabet 近年持續加碼 AI 投資，其旗下 Google Cloud 已成為全球前三大公有雲服務供應商之一，而 Gemini 系列模型則是公司 AI 戰略核心。此外，Alphabet 旗下還擁有自動駕駛公司 Waymo、生命科學公司 Verily 以及多項前瞻科技業務，使其成為橫跨多個成長市場的大型科技集團。

除道瓊成分股調整外，標普道瓊指數公司也同步說明霍尼韋爾國際 (HON-US) 即將進行的企業重組安排。根據規劃，在 Honeywell Aerospace 完成分拆後，母公司將以「Honeywell Technologies」的新名稱繼續留在道瓊工業指數中，而新成立的 Honeywell Aerospace 則不會被納入指數成分股。