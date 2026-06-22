鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-22 11:57

近年豪宅市場受到央行信用管制與房貸政策影響，整體交易熱度不若過往，但高資產族群購屋需求並未完全退場。房仲業者盤點台北市近三年來，屋齡 10 年內與 10 年以上豪宅的交易價量，其中 位於博愛特區的「總統傑仕堡」平均總價近一億元，能夠買到的室內坪數卻不到 60 坪，顯示新豪宅的規劃已不全然朝向大坪數來設計。

首先觀察台北市近三年來，屋齡十年內的豪宅交易數據，永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，交易量前三名的豪宅，分別位於中正、松山與大安等台北市核心精華區域，都享有成熟商圈、完善交通網絡及豐富生活機能。其中，「總統傑仕堡」近博愛特區與台北車站，具備行政與交通樞紐優勢。

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「潤泰敦峰」則坐落敦化南路林蔭大道，兼具地段指標性與國際級住宅規格，總價也相對高昂；而「冠德羅斯福」鄰近台大生活圈與台電大樓站，擁有優質文教環境與便利機能。

而且，除了地段優勢外，新豪宅最大的競爭力在於產品規劃。陳金萍說，相較傳統豪宅普遍主打精華門牌地段，新豪宅更重視居住品質與產品設計，包括新建築工法、社區管理、公設設置及節能規劃等，加上不再強調大坪數住宅，這 3 個社區平均室內面積均不到 75 坪，因此總價相對較低，也受到不少高資產客群青睞。

至於屋齡 10 年以上的豪宅社區，交易量前三名的「皇翔御琚」、「冠德遠見」及「頂高豪景」，分別位於信義計畫區與大直水岸生活圈等台北市代表性豪宅聚落。陳金萍分析，雖然屋齡均已超過 10 年，但因黃金地段無可取代，加上產品稀缺性，以及景觀條件、豪宅聚落效應加持下，持續受到高資產族群喜愛。其中，「皇翔御琚」更被視為台灣豪宅指標，即使屋齡增加，只要有優質物件釋出，即便總價非常高昂，仍具一定吸引力，顯示豪宅買方重視的往往是彰顯社會地位的指標性建築。