鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-23 10:08

高房價與少子化夾擊，讓全台房市在過去 10 年間遭「小宅化」浪潮席捲。根據市調機構統計，2025 年七都住宅成交房型與 2016 年相比，10 年之間 1 房格局住宅成交比重上升達 7.3 個百分點居七都之冠。

小宅化浪潮席捲下新竹也難逃 ，10年間1房格局成交比重上升居七都之冠。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計也顯示，住宅交易 1 房及 2 房產品快速崛起、3 房與 4 房以上產品接受度下滑，又以新竹縣市最明顯，該區成交占比出現「4 房大跌、1 房暴增」的極端現象。不過，北市則獨樹一格，4 房以上成交占比不減反增，大顯高資產族雄厚的購買力，支撐大坪數市場的獨特表現。

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根據數字科技 (5287-TW)-TW) 旗下《591 實價登錄》統計數據來看，七都 1 房產品成交占比達 14.2%，較 10 年前增加 4.4 個百分點；2 房占比 29.8%，增加 4.7 個百分點。反觀過去最受青睞的 3 房產品，雖仍以 44.8% 的占比穩居市場主力，但仍較 10 年前減少 5 個百分點；4 房以上產品占比則降至 11.2%，較 10 年前減少 4.1 個百分點。反映在房價高漲下，購屋族逐漸朝中小坪數靠攏，大坪數也因總價門檻較高，市場接受度逐步下降。

進一步觀察七都各房型成交表現，除北市之外，其餘六都的 1 房與 2 房成交占比相較 10 年前皆呈現全面成長。其中 1 房產品以新竹縣市增幅居七都之冠，10 年間大增 7.3 個百分點。主因在於近年新竹房價快速攀升，購屋族被迫接受「越買越小」的現實，小坪數產品需求快速升溫。至於 2 房產品，則以台南增幅最多，10 年間增加 8.4 個百分點。受惠南科帶動人口與就業成長，低總價、好入手的 2 房成為市場熱門首選，成交占比因而大幅攀升。

另一方面，在高房價擠壓下，3 房與 4 房以上產品成交占比幾乎全面下滑。觀察 3 房產品變化，中南部因近年房價漲幅大，交易占比縮減最為明顯，包括台中、台南與高雄皆較 10 年前減少超過 6 個百分點。在 4 房以上的大坪數市場中，新竹縣市以近 10 個百分點的跌幅居七都之冠。主因在於當地房價狂飆，大坪數總價動輒突破 4000 萬高價住宅門檻；在貸款成數限縮之下，高總價市場買氣急凍。值得注意的是，台南 4 房以上產品成交占比僅 5.9%、明顯低於其他縣市，主因在於區域大坪數買盤普遍偏好透天產品，因此大樓交易占比相較其他縣市低。