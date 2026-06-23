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〈房產〉房貸族揹貸較三年前大增180萬元 Q1鑑估值、扛貸金額利率都創高

鉅亨網記者張欽發 台北

新青安 2023 年上路至今近三年，房仲業者統計聯徵中心最新資料，2026 年第一季整體申貸案件的房價鑑估值為 1546.6 萬，比新青安上路前 2023 第一季的 1266.8 萬元還增加 279.8 萬元，平均授信額度也從 905.9 萬元增至 1086 萬元，等於三年間，房貸族得多扛 180 萬元的房貸。

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房貸族揹貸較三年前大增180萬元。(鉅亨網記者張欽發攝)

統計顯示，今年首季貸款條件也不如以往，貸款成數從 2023 年第一季的 72.5%，減少 1.5 個百分點，降至 71%；利率也從平均 2.07% 提高至 2.46%，創下 2009 年統計以來的單季新高。


至於首季貸款利率也達 2.46%，和鑑估值和授信額度都創統計以來新高點，而購屋坪數則縮減 1.5 坪，等於房貸壓力增加，購屋坪數反倒縮水。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，新青安的優勢除了利率補貼和寬限期拉長到五年外，還包括貸款額度上限從 800 萬元提高到 1000 萬元，從數據上來看，提高的 200 萬元額度，也確實反應於近三年所增加的授信額度，顯示近年市場主力產品參考額度定價，也讓中南部親民區的房價快速跳級，購屋族身上揹的貸款壓力也越來越沉重。

此外，觀察今年第一季貸款物件，屋齡三年內的物件佔 45.6%，比起三年前的 34.9%，增加 10.7 個百分點，顯示新青安貸款額度提高，加上預售大量推案下的交屋潮，購屋族買新屋的能力和意願大增；而新屋單價高，在同樣總價帶之下，可買坪數較中古屋小；且房價高漲後，建商為了把總價控制在首購族預算內，將新案的規劃坪數下修，使市場供給趨向小宅化，也導致整體購屋坪數縮水。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台灣央行第七波信用管制的限貸令 2024 年 9 月上路後，銀行核貸從嚴，尤其第二屋貸款成數調降，不僅打亂不少換屋家庭的財務規劃，也導致整體貸款成數逐季下降；而不符合新青安條件的購屋者，被迫轉向銀行其他無利息補貼的首購方案，銀行對非單一自住的申貸者，也採取以價制量的策略，使整體平均貸款利率逐漸攀升。

 


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房產新青安貸款利率

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