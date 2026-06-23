鉅亨網編譯許家華 2026-06-23 09:10

企業軟體巨頭 Salesforce (CRM-US)正遭遇上市以來最嚴重的市場考驗。受到人工智慧 (AI) 可能顛覆軟體即服務 (SaaS) 商業模式的憂慮衝擊，該公司股價周一再度下跌 1.1%，收在 150.12 美元，不僅創下連續 14 個交易日收黑的歷史紀錄，今年以來累計跌幅更達 43%，成為 2026 年表現最差的大型科技股之一。

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市場擔憂的核心在於 AI 代理 (AI Agent) 技術的快速發展。投資人開始質疑，企業未來是否仍需要向 Salesforce 等軟體供應商購買標準化 SaaS 產品，或是可以透過大型語言模型與程式設計代理工具，自行建立客製化 AI 工作流程與管理系統。

這項疑慮直接衝擊 Salesforce 近年積極推廣的 Agentforce 平台。Agentforce 被定位為企業級 AI 代理平台，協助企業建立能夠自主執行複雜任務的 AI 助手。然而市場擔心，若企業能利用 OpenAI、Anthropic 或其他大型模型自行開發代理系統，Agentforce 的競爭優勢可能遭到削弱。

Salesforce 上一次股價收漲是在 6 月 1 日。當時華爾街仍在消化公司 5 月 27 日公布的第一季財報，市場一度認為投資人正在重新評估 AI 對軟體產業的衝擊程度。

但這波樂觀情緒並未持續太久。自 6 月初以來，Salesforce 股價在連跌期間已累計重挫近 30%，跌勢不斷加劇。

《Barron"s》甚至於 6 月 10 日宣布撤回對 Salesforce 的投資推薦。該媒體原本在 2025 年 12 月將 Salesforce 列為年度看好個股，但隨著 AI 對軟體產業的威脅升高，立場已出現明顯轉變。

目前市場最常討論的詞彙之一是「SaaSpocalypse」，意指 AI 技術對軟體即服務產業可能帶來的結構性衝擊。許多投資人擔心，隨著 AI 代理逐漸成熟，未來大量知識工作將由機器完成，企業對傳統商業軟體的依賴程度可能大幅下降。

AI 代理被視為生成式 AI 的下一個發展階段。與傳統聊天機器人不同，AI 代理不僅能回答問題，還能利用大型語言模型自主完成一連串複雜任務，例如資料分析、客戶服務、專案管理甚至程式開發，功能更接近真人員工。

為了回應市場質疑，Salesforce 上周宣布以 36 億美元收購一家 AI 代理公司，藉此將專有 AI 模型與代理技術納入產品組合，希望強化自身在 AI 領域的競爭力。

這也是 Salesforce 持續推動 AI 轉型的重要一步。根據 Jefferies 統計，自 2025 年 5 月以來，Salesforce 已完成 15 筆併購交易，希望透過外部收購加速產品創新與 AI 布局。

Jefferies 分析師指出，這些併購有助於 Salesforce 加快技術研發速度，並強化 Agentforce 生態系。

然而，市場顯然並未被說服。即使宣布重大收購案後，Salesforce 股價仍持續探底，反映投資人對 AI 時代企業軟體商業模式的疑慮並未消除。

值得注意的是，儘管股價表現疲弱，華爾街分析師整體仍維持樂觀態度。

Monness Crespi 分析師 Brian White 上周將 Salesforce 評等由「中立」上調至「買進」，目標價訂在 200 美元。不過他坦言，此次升評很大程度是因為股價跌幅過深，而非公司基本面出現重大轉變。

White 指出，Salesforce 已獲得其研究範圍內「2026 年第二差表現個股」的不光彩稱號。

儘管如此，他仍認為目前估值已具吸引力，並看好 Salesforce 協助企業轉型為「Agentic Enterprise」（AI 代理企業）的長期策略，因此給予買進評等。

根據 FactSet 統計，目前追蹤 Salesforce 的 54 家研究機構中，平均投資評等仍為「加碼 (Overweight)」，平均目標價達 244.58 美元，較周一收盤價 150.12 美元高出約 63%。

其中共有 40 家給予相當於買進的評等，12 家給予持有評等，僅 2 家給予減碼或賣出評等。