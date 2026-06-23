鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-24 07:10

美國道瓊工業指數 (Dow Jones Industrial Average) 即將迎來重大調整。標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 週二 (23 日) 宣布，Alphabet (GOOGL-US) 將取代 Verizon (VZ-US) 成為道瓊 30 檔成分股之一，自 6 月 29 日開盤前正式生效，進一步提高大型科技股在這項歷史悠久藍籌指數中的影響力。

消息公布後，Alphabet (GOOGL-US) 週二盤後股價上漲約 1%，此前常規交易時段，該股收黑 0.99% 至每股 346.09 美元。

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Alphabet 取代 Verizon 納入道瓊指數，自 6 月 29 日開盤前正式生效 (圖片：shutterstock)

標普道瓊表示，這項調整有助於提升指數對人工智慧 (AI)、雲端基礎設施及數位廣告等關鍵成長領域的曝險。

近兩年來，Alphabet 持續加碼 AI 投資。自 2025 年 10 月以來，公司透過債務及股權融資籌集約 1,410 億美元資金，積極擴建 AI 基礎設施，並推動自家從晶片、模型到應用服務的垂直整合策略，希望在生成式 AI 競賽中鞏固競爭優勢。

不過，市場近期對大型科技股的 AI 投資回報開始出現疑慮。Alphabet 股價週一才剛寫下一年多來最差單日表現，跌幅不僅超過那斯達克指數，也落後其他大型科技股表現。

儘管短線承壓，Alphabet 今年以來股價仍累計上漲近 10%，有望連續第四年收紅。稍早受惠於 Google Cloud 業務強勁成長及優於預期的財報表現，Alphabet 還曾創下自 2004 年以來最佳單月漲幅。

另一方面，被剔除的 Verizon 在道瓊指數中的影響力原本就相當有限。

由於道瓊採價格加權機制，股價相對偏低的 Verizon 權重僅約 0.5%，因此此次調整對指數結構影響不大。

此外，標普道瓊也同步宣布，Honeywell (HON-US) 完成航空事業分拆後，母公司將以新名稱 Honeywell Technologies 繼續留在道瓊工業指數，而分拆出的 Honeywell Aerospace (HONA-US) 則不會被納入成分股。