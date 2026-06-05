鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-05 11:10

Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US) 同時獲得波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 與方舟投資 (ARK Invest) 青睞。阿貝爾 (Greg Abel) 主導波克夏認購 100 億美元 Alphabet 股票，而女股神伍德 (Cathie Wood) 旗下多檔 ETF 也同步加碼布局。

罕見！阿貝爾、女股神同步加碼Alphabet (圖：shutterstock)

根據 ARK Invest 公布的最新交易資料，旗下旗艦基金 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 週三 (3 日) 買進 97,420 股 Alphabet A 類股票與 97,420 股 Alphabet C 類股票。

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截至週三收盤，ARK Innovation ETF 持有的 Alphabet 部位市值超過 1.62 億美元，占整體投資組合約 2.33%。

除了 ARKK 外，ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ-US)、ARK Next Generation Internet ETF 與 ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX-US) 也同步增持 Alphabet 股票。

另一方面，波克夏本週一 (1 日) 透過私募方式，以約 6% 折價認購 100 億美元 Alphabet 普通股，成為阿貝爾接班後最受矚目的大型投資案之一。

伍德與巴菲特代表兩種完全不同的投資哲學。伍德長期押注人工智慧 (AI)、機器人、自動駕駛等高成長產業，而波克夏則偏好具備穩定現金流與護城河優勢的成熟企業。

Alphabet 能同時獲得兩派資金青睞，顯示市場對其長期價值與 AI 發展前景皆抱持高度信心。

近期 Alphabet 股價受到 800 億美元募資消息影響，加上科技股普遍回檔，股價連續承壓，週一至週三累計下跌約 4.6%。不過隨著波克夏與 ARK Invest 相繼進場布局，股價週四強勢反彈 3.72%，收在每股 372.33 美元，收復部分失土。